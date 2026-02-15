ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι αρχικές ενδεκάδες για Ολυμπιακό και Ομόνοια Αραδίππου

Σημαντική μάχη στην προσπάθεια που δίνουν αμφότεροι για αποφυγή της διαβάθμισης δίνουν στις 15:00 στο ΓΣΠ Ολυμπιακός και Ομόνοια Αραδίππου.

Η νικήτρια του αγώνα αυτού θα φιγουράρει με το τέλος της αγωνιστικής στην 8η θέση.

Εκεί είναι αυτή τη στιγμή η Ομόνοια Αραδίππου με 24 βαθμούς όσους έχει και η Ανόρθωση, ενώ στους 23 είναι ο Ολυμπιακός.

Στις αρχικές ενδεκάδες οι δύο προπονητές επέλεξαν τους εξής:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Κωστή): Ταλιχμανίδης, Ντζεπάρ, Φελίπε, Βιερίνια, Ταβάρες, Ζοάο Μάριο, Κονομής, Ενρίκε, Χαραλάμπους, Ομορόβα, Μπράντονιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ (Μαρίνος Σατσιάς): Σακκά, Ρινγκ, Τελάντερ, Έντουαρνς, Ποντικός, Μουαντίπ, Βαν Μιούλεμ, Αντωνίου, Ενρίκε, Πολυκάρπου, Γεωργίου. 

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας (αρχικά είχε οριστεί ο Κωνσταντίνος Χρίστου)

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβαστε ακομη