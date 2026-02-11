Τρίβουν τα μάτια τους οι Απολλωνίστες

Κοιτάζουν τη βαθμολογία και δυσκολεύονται οι φίλοι του Απόλλωνα να αντιληφθούν πώς κατέστη δυνατό να κάνει η ομάδα τους τέτοιο βαθμολογικό άλμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Τρίβουν τα μάτια τους, βλέποντας πως οι γαλάζιοι, που πριν από ενάμιση μήνα ισοβαθμούσαν στην έκτη θέση με την ΑΕΛ και ήταν στο -4 από τον πέμπτο ΑΠΟΕΛ, είναι πλέον τρίτοι, στο +6 από τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας και στο +12 από αυτούς της Λεμεσού, καθώς και στο -4 από τη δεύτερη θέση!

Ένα βαθμολογικό άλμα που επετεύχθη χάρη στο απίθανο σερί επτά νικών από τότε που ανέλαβε ο Ερνάν Λοσάδα και στο οποίο έπαιξαν επίσης τον ρόλο τους οι... κατήφοροι Πάφου και Άρη, όπως επίσης και η συνεχιζόμενη αστάθεια του ΑΠΟΕΛ.

Βεβαίως, στον Απόλλωνα προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους, γνωρίζοντας πως όσο «εύκολα» ανέβηκε η ομάδα τρεις θέσεις, άλλο τόσο εύκολα μπορεί να υποχωρήσει εκ νέου. Φυσικά, η εικόνα της ομάδας εμπνέει πλέον εμπιστοσύνη και αισιοδοξία και ο ενθουσιασμός είναι δικαιολογημένος, με τους γαλάζιους να… νομιμοποιούνται να κοιτάζουν ακόμη ψηλότερα, ιδίως αν το Σάββατο (14/2) στην «Αρένα» φτάσουν σε όγδοη σερί νίκη, μειώνοντας στον πόντο από τη δεύτερη ΑΕΚ.