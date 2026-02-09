Πόσο πίσω πάει το σερί του Απόλλωνα!

Στην καλύτερη του φάση βρίσκεται ο Απόλλωνας, με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία τον περασμένο Δεκέμβριο να κρίνεται ως ευεργετική για την ομάδα της Λεμεσού.

Η νίκη των γαλάζιων επί του Ολυμπιακού ήταν η έβδομη με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της επιτυχίας, αρκεί να αναφέρουμε ότι η τελευταία φορά που πέτυχε κάτι τέτοιο η ομάδα της Λεμεσού ήταν τη σεζόν 2017-18.

Τότε, είχε πετύχει τέσσερις σερί νίκες στο φινάλε της κανονικής περιόδου, κερδίζοντας κατά σειρά τις Δόξα (0-2), ΑΕΚ (2-0), Αλκή Ορόκλινης (5-1) και Εθνικό (1-4) και πρόσθεσε άλλες τρεις στον απολογισμό του στα πρώτα ματς των πλέι οφ απέναντι σε ΑΕΛ (5-1), Ανόρθωση (1-2) και ΑΠΟΕΛ (4-2).

Αυτή τη φορά, πριν από τον Ολυμπιακό (3-1), η αρμάδα του Ερνάν Λοσάδα κέρδισε τις Ε.Ν. Ύψωνα (0-1), Πάφο FC (2-1), Ένωση (0-1), ΑΠΟΕΛ (2-1), Ακρίτα (4-0) και Ομόνοια Αρ. (0-1).