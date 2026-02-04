Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μετά την πρόκριση επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

«Είμαστε στα ημιτελικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σωστά; Χρειάζεται ανάλυση ένα παιχνίδι κυπέλλου ή απλώς να πάρεις την πρόκριση;».

Για το τι έφταιξε και ο Απόλλωνας ισοφαρίστηκε στην κανονική διάρκεια: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι το πιο όμορφο παιχνίδι στον κόσμο και αυτά συμβαίνουν. Παίξαμε καταπληκτικά στα πρώτα 20 λεπτά, θέλαμε να συνεχίσουμε και να πετύχουμε ακόμα ένα αλλά σε μια στατική φάση δεχθήκαμε το γκολ. Στο β' μέρος ελέγχαμε πλήρως, ο αντίπαλος δεν είχε ευκαιρίες αλλά τα λάθη είναι μέρος του ποδοσφαίρου έτσι ισοφαριστήκαμε και φυσιολογικά ήρθε και το άγχος. Ο στόχος μας ήταν ένα τρίτο γκολ, ήρθε στην παράταση και αποφύγαμε τα πέναλτι. Ήρθε δύσκολα η πρόκριση, συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια. Πρέπει να συγχαρώ και τον αντίπαλο, έχουν ένα καλό προπονητή, τα έδωσαν όλα και μας έβαλαν σε δύσκολη θέση».

Ποια η κατάσταση του Γκασπάρ: «Δεν ένιωθε καλά, έκανε εμετό και ας ελπίσουμε ότι ήταν κάτι που έφαγε στο ξενοδοχείο. Συμβαίνουν αυτά, δυστυχώς έτυχε στον Γκασπάρ».

Αν υπάρχει το ρόστερ ώστε ο Απόλλωνας να αντέξει τα μαζεμένα παιχνίδια: «Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Αλλά σίγουρα έχουμε πίστη. Μετά από 8 παιχνίδια και τόσα θετικά αποτελέσματα, ελπίζω πως δεν το πιστεύουμε μόνο εμείς ότι μαγικό μπορεί να γίνει φέτος. Είμαστε 100% σίγουροι πως κάτι ξεχωριστό μπορεί να συμβεί φέτος. Αν θα είναι είσοδος στην τετράδα, το κύπελλο, έξοδος στην Ευρώπη ή η ευκαιρία να παλέψουμε με τις άλλες ομάδες για τον τίτλο στα πλέι οφ, θα το δείξει ο χρόνος. Θα κάνουμε τα πάντα για να παλέψουμε ως το τέλος και να χαρίσουμε όμορφες στιγμές στην οικογένεια του Απόλλωνα».