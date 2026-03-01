Αυτά που ζητάει ο Λοσάδα

Τις τελευταίες οδηγίες θα δώσει σήμερα και αύριο στους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα, ενόψει του ντέρμπι της Δευτέρας με την Ομόνοια στο ΓΣΠ (19:00).

Ο Αργεντίνος προπονητής γνωρίζει ότι, σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, η ομάδα του πρέπει να βγάλει το καλύτερό της πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να πετύχει τη δέκατη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα. Σε μία τέτοια περίπτωση, οι κυανόλευκοι θα μπουν δυναμικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος αφού θα μειώσουν την απόσταση από την κορυφή στους τρεις βαθμούς, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν τις πιθανότητες για την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Απέναντι στην κορυφαία επιθετική γραμμή του πρωταθλήματος, ο Λοσάδα ζητά από τους παίκτες του σωστές αλληλοκαλύψεις, απόλυτη συνοχή ανάμεσα στις γραμμές και άμεση μετάβαση στην επίθεση.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία ότι ο Βούρος θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στον σημαντικό αγώνα και να αποτελέσει τον παρτενέρ του Κβίντα στο κέντρο της άμυνας. Όσον αφορά τους Μάρκοβιτς και Ντουοντού, παραμένουν αμφίβολοι.