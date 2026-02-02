Σε πολλά θέματα που αφορούν τον Απόλλωνα αναφέρθηκε ο εκπρίσωπος Τύπου των κυανολεύκων Φανούριος Κωνσταντίνος, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM 95. Αναλυτικά μίλησε:

Για τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου: «Κρατάμε τους βαθμούς της νίκης. Γνωρίζαμε ότι θα είχαμε ένα πολύ δύσκολο βράδυ καθώς η Ομόνοια Αραδίππου στάθηκε αρκετά καλά. Το θετικό ήταν ότι κερδίσαμε έστω και δύσκολα και συνεχίζουμε. Δεν παρασυρόμαστε από το συνεχόμενο σερί, συνεχίζουμε γιατί υπάρχει αρκετός δρόμος και ήδη έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο ματς της Τετάρτης με την Ομόνοια Αραδίππου για το Κύπελλο».

Για το ματς Κυπέλλου την Τετάρτη: «Είναι διαφορετικό παιχνίδι γιατί είναι και μονής επιλογής. Η νίκη της Παρασκευής ήταν σημαντική και γιατί είχαμε κάποιες απουσίες και προβλήματα. Η ομάδα έκανε ένα καλό παιχνίδι και έφτασε σε μία δίκαιη και πανάξια νίκη. Αυτή την Τετάρτη έχουμε αξιόμαχη ομάδα απέναντι μας, τον ίδιο αντίπαλο, όμως θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε. Έχει φτάσει στις τρεις χιλιάδες η προπώληση και συνεχίζουμε».

Για τους τραυματίες: «Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το ιατρικό δελτίο που κοινοποιήσαμε χθες. Ο Γκάρι Ροντρίγκες διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα, ο Ντανίλο Σπόλιαριτς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, ο Τόμας Λαμ υπέστη αιμάτωμα στον γλουτό, ενώ ο Γιώργος Μαλεκκίδης υπέστη συνδεσμική κάκωση στην ποδοκνημική. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας και θα αξιολογούνται καθημερινά, ώστε να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητά τους ενόψει του αγώνα της Τετάρτης. Για τον Μάρκες δεν ρισκάραμε κάτι για να είναι έτοιμος στον αγώνα της Τετάρτης».

Για την εικόνα της ομάδας: «Είναι μια εικόνα που αρμόζει σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας. Δειλά-δειλά η ομάδα επιστρέφει στην καθημερινότητα της και θέλουμε να την σταθεροποιήσουμε για να διεκδικεί ο Απόλλωνας όλους τους τίτλους».

Για τις μεταγραφές: «Τους επέλεξε ο προπονητής και τους φέραμε. Αυτό γίνεται στον Απόλλωνα, έρχονται παίκτες με την έγκριση του προπονητή. Ευελπιστούμε να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες».

Για το αν υπάρχει περίπτωση για μεταγραφή άνεργου: «Δεν υπάρχει θέμα μεταγραφής άνεργου παίκτη».