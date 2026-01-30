Γι' αυτό ήρθε στον Απόλλωνα ο Ασουνσάο

Ο Γκουστάβο Ασουνσάο αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα και έρχεται στη Λεμεσό με στόχο να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος μέσος μίλησε στην ιστοσελίδα των κυανολεύκων για τις πρώτες του εντυπώσεις, το αγωνιστικό του στυλ και τις φιλοδοξίες του με τη φανέλα του Απόλλωνα.

Καλωσόρισες στον Απόλλωνα. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις μετά την ένταξή σου στον σύλλογο;

Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είδα τον σύλλογο, τις εγκαταστάσεις και γνώρισα τους ανθρώπους της ομάδας. Συνάντησα τον προπονητή, τον πρόεδρο και τα στελέχη του συλλόγου και όλοι μοιάζουν σαν οικογένεια. Αυτό μου έδωσε ένα πολύ καλό προαίσθημα.

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τον σύλλογο;

Όλα είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Οι εγκαταστάσεις, το προπονητικό κέντρο, το γήπεδο, όλα είναι εξαιρετικά. Ο πρόεδρος μου έδειξε εμπιστοσύνη, το ίδιο και ο προπονητής. Νιώθω πολύ χαρούμενος με αυτό το πρότζεκτ.

Σου είπε κάτι ο προπονητής για τον ρόλο σου στο γήπεδο;

Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο ακόμη. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.

Τι σε έπεισε να πεις το «ναι» στην πρόταση του Απόλλωνα;

Μίλησα με τον διευθυντή και τον προπονητή και μου εξήγησαν το πρότζεκτ και τον σχεδιασμό του συλλόγου. Είδα την ομάδα, τα αποτελέσματα και τον τρόπο που παίζει ποδόσφαιρο. Είδα ότι η ομάδα κέρδιζε αγώνες και ήθελα να έρθω εδώ για να βοηθήσω να συνεχίσει να κερδίζει.

Γιατί αποφάσισες να φύγεις από την προηγούμενη ομάδα σου;

Επειδή είδα εδώ ένα πολύ καλό και φιλόδοξο πρότζεκτ. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος με μεγάλους στόχους και για μένα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να εξελιχθώ και να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει αυτούς τους στόχους. Θέλουμε να παλέψουμε για τίτλους και να παίξουμε στην Ευρώπη.

Σε πολύ νεαρή ηλικία θεωρούσουν ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα, με μεγάλη αγωνιστική και εμπορική αξία. Πού πιστεύεις ότι οφειλόταν εκείνη η εκρηκτική άνοδος;

Νομίζω ότι οφειλόταν σε πολλούς παράγοντες. Αγωνιζόμουν με τις εθνικές ομάδες της Βραζιλίας, δίπλα σε κορυφαία ταλέντα όπως ο Βινίσιους και ο Ροντρίγκο, και στη Φαμαλικάο είχα σημαντικό ρόλο από πολύ νεαρή ηλικία, ακόμη και ως αρχηγός. Ο σύλλογος και ο προπονητής με εμπιστεύτηκαν και αυτό μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η ηλικία επηρεάζει τον τρόπο που σε βλέπουν, αλλά τότε βρισκόμουν σε πολύ καλή φόρμα. Σήμερα νιώθω διαφορετικός παίκτης – πιο ώριμος, με περισσότερη εμπειρία και καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού.

Τι κέρδισες από την εμπειρία σου στη Γαλατασαράι και στην Πορτογαλία;

Αγάπησα την περίοδο εκείνη στη Γαλατασαράι, την πόλη και τους ανθρώπους. Μερικές φορές στο ποδόσφαιρο τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις, αλλά κάθε εμπειρία με βοήθησε να εξελιχθώ. Στην AVS ήταν επίσης ένα φιλόδοξο πρότζεκτ με μεγάλα ονόματα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Πιστεύεις ότι αυτές οι εμπειρίες θα σε βοηθήσουν να προσαρμοστείς πιο γρήγορα στην Κύπρο;

Ναι, σίγουρα. Επίσης μαζί μου είναι και η οικογένειά μου, οπότε η προσαρμογή δεν είναι πρόβλημα για μένα.

Τι ήξερες για τον Απόλλωνα και το κυπριακό πρωτάθλημα πριν έρθεις;

Ήξερα κάποιους παίκτες που έπαιζαν στην Κύπρο, όπως ο Πέπε, ο Άντερσον, ο Βάνα και ο Μάρκες με τους οποίους ήμουν συμπαίκτης στο παρελθόν. Πέρασαν κάποια χρόνια από τη τελευταία φορά που μιλήσαμε και θα χαρώ που θα ξαναδώ κάποιους από αυτούς. Αλλά ήξερα τη λίγκα και το επίπεδο.

Πώς σε υποδέχθηκε ο Πέδρο Μάρκες;

Χάρηκε πολύ που με είδε. Αστειεύτηκε ότι δεν τον πήρα τηλέφωνο πριν έρθω. Είναι αρχηγός τώρα στην ομάδα και πολύ σημαντικός. Ελπίζω να τον βοηθήσω να σκοράρει περισσότερα γκολ.

Πώς θα περιέγραφες το αγωνιστικό σου στυλ;

Είμαι ένας παίκτης που μου αρέσει να ελέγχω το παιχνίδι. Μου αρέσει να έχω την μπάλα, να ελέγχω τον ρυθμό και να παίζω μεγάλες και κοντινές πάσες. Αμύνομαι με ένταση και επιθετικότητα και μου αρέσει να βοηθώ την ομάδα. Η δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα να παίζει καλύτερα.

Προτιμάς να αγωνίζεσαι ως «6» ή ως «8»;

Για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο «6» ή στο «8» νιώθω άνετα.

Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου με τρεις λέξεις;

Γιος του Θεού.

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι με τον Απόλλωνα;

Δεν μου αρέσει να βάζω μεγάλους προσωπικούς στόχους. Ζω παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι και μετά το επόμενο.

Γιατί επέλεξες τον αριθμό 12;

Λόγω του πατέρα μου. Έπαιζε με το 12 στην Ατλέτικο Μαδρίτης και πάντα παίζω με αυτόν τον αριθμό εκτός από μια σεζόν όταν αγωνίστηκα με το 6.

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στους φίλους του Απόλλωνα;

Θα δουλέψω και θα παλέψω με όλη μου τη δύναμη για να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει.