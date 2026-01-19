Φανούριος για την πορεία του Απόλλωνα, τις μεταγραφές, τα τέσσερα «όχι» για Σένσι και «το βόρειο πέταλο που έχει διαλυθεί»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM 95 μίλησε για το περιστατικό με το άτομο που έριξε αντικείμενο στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ και για διάφορα άλλα θέματα. Αναλυτικά μίλησε για:

Τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ: «Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε το παιχνίδι και να πλησιάσουμε τις προνομιούχες θέσεις, πράγμα που κάναμε. Κρατάμε τους βαθμούς της νίκης, την εμφάνιση της ομάδας, η οποία σε γενικές γραμμές ήταν πολύ καλή και ήταν καλύτερη απ’ την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και δίκαια κερδίσαμε το παιχνίδι».

Το αν επηρέασε η αποβολή: «Μας επηρέασε ψυχολογικά περισσότερο, όχι αγωνιστικά γιατί ήμασταν μπροστά στο σκορ και ήρθε κάτι που δεν περιμέναμε. Από εκεί και πέρα ήρθε το γκολ του Λαΐφη που ομολογουμένως είναι παικταράς και μετά χάσαμε κάποιες φάσεις για να τελειώσουμε το παιχνίδι, με τον ΑΠΟΕΛ να μένει στο παιχνίδι, όμως στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Τις συνεχόμενες νίκες: «Δεν είναι επίτευγμα να κερδίζει ο Απόλλωνας πέντε συνεχόμενα ματς ή να κερδίζει τον ΑΠΟΕΛ, αλλά το σημαντικό είναι πως η ομάδα επέστρεψε στις επιτυχίες και τα καλά αποτελέσματα και υπάρχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία πως μπορούμε για κάτι καλύτερο».

Τους Μπράουν και Βάισμπεκ: «Θα δούμε το απόγευμα ποιο ματς θα χάσει και θα δούμε και το απόγευμα τα θέματα των τραυματισμών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι σημαντικό να έχουμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας. Έχουμε έναν πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ακρίτα που πρέπει να κερδίσουμε».

Τις ανανεώσεις των Ροντρίγκες και Κβίντα: «Ο Ροντρίγκες έχει συμβόλαιο, θα περιμένουμε μία διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με κάποιους παίκτες».

Το εμπάργκο και τις μεταγραφές: «Έχει καταβάλει το ποσό ο κ. Κίρζης για το εμπάργκο και επιλήφθηκε το ζήτημα. Δεν μπορώ τοποθετηθώ δημοσίως για τις μεταγραφές. Έγινε συνάντηση με τον κ. Λοσάδα και τον Μάκη Παπαϊωάννου με τον πρόεδρο, έκανε τις εισηγήσεις του ο προπονητής και θα δούμε».

Τη συνάντηση με τον κόσμο και τον κ. Κίρζη αν πάει πιο ισχυρός: «Ο κ. Κίρζης δεν πάει πιο ισχυρός στη συνάντηση, δεν πάει ούτε για πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε για βουλευτής και οτιδήποτε άλλο. Έχει προσφέρει πολλά ο κ. Κίρζης με τα καλά και τα κακά του, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του. Δεν πάει με τον άερα του πιο ισχυρού, αλλά πάει με σκοπό ο Απόλλωνας να βγει πιο ισχυρός μετά από αυτή τη συνάντηση».

Τη διαιτησία: «Θεωρώ σε γενικές γραμμές ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, μπορούσε να έχει μία-δύο κίτρινες περισσότερες, οι αποφάσεις ήταν σωστές. Μπορεί η κάθε ομάδα να έχει τα δικά της παράπονα».

Τον Σένσι (σ.σ. απάντησε σε τέσσερα μηνύματα αν ενδιαφέρει τον Απόλλωνα): «Όχι, όχι, όχι, όχι για τα τέσσερα μηνύματα που ήρθαν».

Το περιστατικό με το άτομο που έριξε αντικείμενο στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ από τα επίσημα του Απόλλωνα και όλα όσα έγιναν μετά τον αγώνα με τα επεισόδια: «Το καταδικάζουμε απερίσκεπτα, τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν είναι οι πρέπουσες και καταδικάζουμε ως Απόλλωνας. Έγιναν πάρα πολλά και δεν ξέρω γιατί δεν έγιναν γνωστά. Το βόρειο πέταλο έχει διαλυθεί. Έχουν βγει καρέκλες, έγιναν ζημιές στις τουαλέτες και στις κάμερες. Τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες από όπου και να προέρχονται. Για το ματς με την Ανόρθωση, η Αστυνομία τα πήγε περίφημα στο πλάνο της και με την ΑΕΛ. Χθες είδαμε να γίνονται διαφορετικά πράγματα και χειρισμοί που δεν έγιναν στα ματς με την Ανόρθωση και την ΑΕΛ. Τα επεισόδια ήταν με οπαδούς του ΑΠΟΕΛ και την Αστυνομία, όμως έγιναν ζημιές σε αυτοκίνητα και οικίες που ήταν εκεί. Δεν έπρεπε να βγουν ταυτόχρονα οι δύο μάζες φιλάθλων, ήταν κακός χειρισμός της Αστυνομίας σε αυτό το κομμάτι».