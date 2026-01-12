Οπαδικό επεισόδιο βλέπουν οι Αρχές πίσω από τους πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο - Οργανωμένος της ΑΕΚ στο στόχαστρο!

Οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρο οπαδικό επεισόδιο. Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αγωνιστών Πολυτεχνείου, όταν άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ προς δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ο 37χρονος που θεωρείται ο πραγματικός «στόχος» της επίθεσης είναι γνωστός οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ και γιος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ο ίδιος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς πριν από λίγους μήνες είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, προτού αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το βράδυ του περιστατικού, τρία άτομα έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο, κατέβηκαν και πυροβόλησαν με πιστόλι προς τους δύο άνδρες που βρίσκονταν έξω από το κατάστημα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι τα τραύματά τους δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με παλαιότερες οπαδικές διαφορές, ενώ παράλληλα αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

