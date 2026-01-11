Λοσάδα: «Είμαστε 'πεινασμένοι' αλλά και προσγειωμένοι»

«Αξίζαμε την νίκη. Φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες, ειδικά στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Θα έπρεπε να πάμε στο ημίχρονο με 2-0 ή 3-0. Στο δεύτερο μέρος είχαμε τον αέρα εναντίον μας. Όσο έμενε το 1-0, το παιχνίδι ήταν ανοικτό. Ακόμα κι έτσι, φτιάξαμε ευκαιρίες. Μείναμε στο ένα γκολ, είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς. Επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι κυπέλλου με την Ανόρθωση. Για μένα η ΕΝΠ αξίζει να έχει περισσότερους βαθμούς. Είναι καλό να υποφέρεις στο γήπεδο για να ξέρουμε πως πρέπει να παλεύουμε ως το τέλος. Έχουμε κάνει φανταστική πρόοδο. Μου αρέσει η νοοτροπία των παικτών. Είμαστε πεινασμένοι αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι»