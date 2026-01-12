ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kicker: «Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Κραλ»

Ρεπορτάζ στην Γερμανία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τσέχος μέσος να αποχωρήσει από την Ουνιόν Βερολίνου.

Θέμα Άλεξ Κραλ στον Παναθηναϊκό θέτει το έγκυρο γερμανικό περιοδικό «Kicker»!

Όπως αναφέρεται σε σημερινό ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται δικές του πληροφορίες, το «τριφύλλι» ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου κεντρικού χαφ της Ουνιόν Βερολίνου!

Ο Κραλ, που είναι 48 φορές διεθνής με την εθνική Τσεχίας, παίζει πολύ μικρό ρόλο στα πλάνα των «σιδερένιων», καταγράφοντας μια συμμετοχή ως βασικός και άλλες οκτώ σαν αλλαγή, στην Bundesliga έως τώρα.

Παράλληλα, στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι το συμβόλαιο του Κραλ με την Ουνιόν λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι το όνομα του Τσέχου άσου είχε παίξει έντονα και το περασμένο καλοκαίρι, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, με τις τότε οικονομικές απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας να κρίνονται υπερβολικές.

Πηγή: sport-fm.gr

 

