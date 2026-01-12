Η Σάκκαρη αποκλείσθηκε με «το καλημέρα» στην Αδελαϊδα

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στο Νο 52 της παγκόσμιας κατάταξης, αποκλείσθηκε από την συνέχεια του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στην Αδελαϊδα και είναι «προπομπός» του Australian Open. Στην πρεμιέρα της στην διοργάνωση, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, ηττήθηκε από την Αυστραλή, Ντάρια Κασάτκινα (Νο 48 στον κόσμο) με 7-6, 6-4 και αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά.

Το πρώτο σετ χαρακτηρίσθηκε από τα έξι (!) χαμένα σερβίς, εκατέρωθεν, μέχρι το 5-5, σημείο στο οποίο οι δύο τενίστριες έδωσαν εντυπωσιακή «μάχη» με νικήτρια την Κασάτκινα, η οποία έκανε νέο break και πήρε το προβάδισμα με 6-5.

Ωστόσο, η Ελληνία πρωταθλήτρια «απάντησε με το ίδιο νόμισμα» και με το όγδοο (!) break στο σετ, ισοφάρισε σε 6-6. Στο tie break, η «οικοδέσποινα», απεδείχθη ψυχραιμότερη και αξιοποιώντας τα τέσσερα χαμένα σερβίς της Σάκκαρη, πήρε το πρώτο σετ μετά από μία ώρα και 10 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, η Κασάτκινα μπήκε αποφασισμένη να «καθαρίσει» τον αγώνα και αφού «έσπασε το σερβίς» της Σάκκαρη στο δεύτερο game, προηγήθηκε γρήγορα με 3-0. Ομως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έβγαλε αντίδραση» και με break, μείωσε σε 3-2 για να κρατήσει το σερβίς της και να ισοφαρίσει σε 3-3.

Η... αντεπίθεση της Σάκκαρη συνεχίσθηκε, καθώς με νέο break προηγήθηκε με 4-3, αλλά η Κασάτκινα κατάφερε να «σπάσει το σερβίς» της αντιπάλου της και να ισοφαρίσει σε 4-4. Στην συνέχεια, η Αυστραλή πρωταθλήτρια υπερασπίσθηκε το σερβίς της και προηγήθηκε με 5-4 για να κλείσει τον αγώνα (6-4) με νέο break, μετά από 45 λεπτά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ