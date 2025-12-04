Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

Δεν άρεσε η εικόνα του Απόλλωνα στο α΄ μέρος απέναντι στην ΑΕΛ. Για αυτό και ο Σωφρόνης Αυγουστή προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του β΄ μέρους, αν και είδε στην α΄ φάση να παραβιάζεται ξανά η εστία.

Με δεδομένο πως ο Ντουοντού θα απουσιάζει λόγω τιμωρίας και θα επιστρέψει ο Μπράντον Τόμας, ο Κύπριος τεχνικός θα προχωρήσει σε τουλάχιστον μία αλλαγή στην ενδεκάδα στην αναμέτρηση με την Ανόρθωση την Κυριακή, στο «Alphamega Stadium» (19:00).

Την πόρτα της ενδεκάδας όμως κτυπούν οι Ντανίλο Σπόλιαριτς και Γκασπάρ σε κέντρο και δεξί άκρο της άμυνας, αντί των Λιούμπιτς και Σιήκκη αντίστοιχα.

Γενικά ετοιμάζει διαφοροποιήσεις ο Αυγουστή και σαφέστατα θέλει να δει βελτίωση και λιγότερα λάθη, που θα οδηγήσουν σε νικηφόρο αποτέλεσμα. Μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ, δεν έχει την πολυτέλεια για άλλη απώλεια αφού θα απομακρυνθεί από τους προπορευόμενους.