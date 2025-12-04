Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

Η Παρτίζαν βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την αποχώρηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, ο επικρατέστερος αυτή τη στιγμή για να διαδεχθεί τον πολύπειρο Σέρβο, είναι ο Πάμπλο Λάσο.

Προηγουμένως στο κάδρο βρισκόταν και η περίπτωση του Αντρέα Τρινκίερι, όμως όπως όλα δείχνουν, ο Ιταλός αρνήθηκε να αναλάβει την ομάδα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία.

Όπως αναφέρει το Sportal.rs συζητήθηκε και το όνομα του Χοαν Πενιαρόγια, που προσφάτως αποδεσμεύτηκε από την Μπαρτσελόνα, όμως η πιο ρεαλιστική περίπτωση είναι αυτή του πρώην τεχνικού της Μπασκόνια, της Μπάγερν, μα πάνω απ’ όλες της Ρεάλ Μαδρίτης, στον πάγκο της οποίας βρέθηκε για 11 χρόνια κατακτώντας δύο φορές τον τίτλο της EuroLeague, όντας παράλληλα και κορυφαίος προπονητής της σεζόν (2015, 2018).

Πηγή: sport24.gr