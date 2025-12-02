Αποστολή επαναφοράς στον σωστό δρόμο

Μετά την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΛ, ο Απόλλωνας καλείται να επανακάμψει άμεσα και να εκμεταλλευτεί την έδρα του στον τελευταίο αγώνα του πρώτου γύρου, υποδεχόμενος την Ανόρθωση (07/12, 19:00) στο «Alphamega Stadium». Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή μετά το 2-2 με την ΑΕΛ, όπου έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον ΑΠΟΕΛ στην 5η θέση, έχει ακόμη πολλά να αποδείξει, αν θέλει να εκπληρώσει τον μεγάλο στόχο της εξόδου στην Ευρώπη.

Παρά την προσπάθεια και τις καλές στιγμές στο ντέρμπι απέναντι στους γαλαζοκίτρινους, οι κυανόλευκοι παρουσίασαν κενά τόσο οργανωτικά όσο και στην αμυντική λειτουργία για περίπου μισή ώρα, κάτι που τους στοίχισε. Το γεγονός ότι η ομάδα της Λεμεσού έχει σημειώσει μόλις 16 γκολ σε 12 παιχνίδια, ενώ έχει δεχτεί 14, δείχνει ότι χρειάζεται βελτίωση τόσο στην επιθετική αποτελεσματικότητα όσο και στην αμυντική συνοχή. Στο δεύτερο μισό της σεζόν αυτά τα στατιστικά δεν θα αρκούν για να οδηγήσουν την ομάδα στους στόχους της κι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στον Απόλλωνα.

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή θα επιδιώξει να κλείσει τον πρώτο γύρο με νίκη ώστε να δημιουργήσει τις βάσεις για την αντεπίθεση στο δεύτερο μισό της κανονικής διάρκειας. Η στήριξη του κόσμου και η δύναμη που προσφέρει η έδρα μπορούν να αποδειχθούν σημαντικοί παράγοντες αλλά αυτό που προέχει είναι η ομάδα να «μεγαλώσει» τα καλά της διαστήματα κατά τη διάρκεια του ενενηνταλέπτου.

Αν ο Απόλλωνας καταφέρει να βελτιώσει τις αδυναμίες του και να αξιοποιήσει τις επόμενες ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φτάσει στον στόχο του. Στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην «Κυρία» επιστρέφει ο Μπράντον Τόμας, ενώ θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Ντουοντού. Τις επόμενες μέρες θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης των Μάρκοβιτς και Μαλεκκίδη, οπόταν θα φανεί αν είναι σε θέση να αγωνιστούν στο μεγάλο παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή. Πολύ δύσκολα θα είναι σε θέση να βοηθήσει και σε αυτή την αναμέτρηση ο Πέδρο Μάρκες.