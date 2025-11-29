Αστακός το «Αλφαμέγα» - Οι αποφάσεις για το ντέρμπι

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ, παρουσία αξιωματούχου της Αστυνομίας, με τις τρεις πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για τα μέτρα ασφαλείας στο αυριανό ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων, μετά τα περιστατικά βίας έξω από το σωματείο των κυανολεύκων.

Παρόντες στη συνάντηση από πλευράς ΑΕΛ ήταν ο πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου, ενώ ο Απόλλωνας εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο Φάνο Κιννή.

Όπως σημειώθηκε στη σύσκεψη, θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στο «Αλφαμέγα», με 400 μέλη της δύναμης να βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά και πέριξ αυτού, ενώ εκτός από τον Αίαντα που θα είναι σε ετοιμότητα, όπως σημειώθηκε, drones θα επιτηρούν την πόλη, όπως και την πορεία των οπαδών.