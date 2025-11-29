Αυτό το σημαντικό γρανάζι έμεινε εκτός αποστολής του Απόλλωνα

Χωρίς τον Λάζαρ Μάρκοβιτς θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας στο παιχνίδι με την ΑΕΛ την Κυριακή (30/11, 19:00) στο «Αλφαμέγα».

Ο Σέρβος μέσος είναι τραυματίας και μαζί με τον Γιώργο Μαλεκκίδη αλλά και τον Πέδρο Μάρκες που είναι και αυτοί στα... πιτς, δεν θα δώσουν το παρών τους στο πρώτο φετινό Λεμεσιανό ντέρμπι.

Απών λόγω καρτών είναι και ο Μπράντον Τόμας. Η αποστολή απαρτίζεται από 19 παίκτες: