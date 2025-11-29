ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό και έρευνα στο σωματείο του Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό και έρευνα στο σωματείο του Απόλλωνα

Εξελίξεις στην υπόθεση.

Στη σύλληψη δύο προσώπων σε σχέση με τα προχθεσινά επεισόδια έξω από το σωματείο του Απόλλωνα προχώρησε η Αστυνομία. 

Όπως αναφέρει η Αστυνομία «στο πλαίσιο διερεύνησης των επεισοδίων που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο Σωματείο του Απόλλωνα στη Λεμεσό, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα της 27ης Νοεμβρίου ότι ομάδα προσώπων που έφεραν κουκούλες, μετέβησαν στο συγκεκριμένο Σωματείο όπου έριξαν κροτίδες και αυτοσχέδια εμπρηστικά αντικείμενα τύπου μολότοφ, ενώ συνεπλάκησαν με θαμώνες στο υποστατικό.

Κατά τη διαφυγή τους οι δράστες φέρονται να άναψαν φωτιά σε σκυβαλοδοχείο και να προκάλεσαν ζημιές σε δώδεκα αυτοκίνητα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε χθες στο συγκεκριμένο Σωματείο, στη βάση δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων, ανάμεσα στα οποία και μία ξύλινη λαβή γκασμά, μία ξύλινη λαβή σκούπας στην οποία είχε στερεωθεί μία σούβλα, γάντια, και ένα κράνος.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λεμεσού».

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παγκόσμιος πρωταθλητής και πάλι ο Οζιέ – Ισοφάρισε στις κατακτήσεις τον Λεμπ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό και έρευνα στο σωματείο του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κέρδισε προοπτική, κέρδισε και παίκτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει ο Ράτζκοφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Χωρίς τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕ/Απόλλων: Συνάντηση με Αστυνομία με σαφή μηνύματα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αντίδραση από την Ντιναμό Κιέβου για «σημαίες της επιτιθέμενης χώρας» στον αγώνα με την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πολύ καλή παρουσία της Νατάσας Λάππα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ενοχλημένος ο Αντετοκούνμπο με τη νέα ήττα

NBA

|

Category image

Παράταση στο θρίλερ για το μέλλον του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να κρατήσει το αλάνθαστο και την επαφή με την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποφασισμένος ο ΑΠΟΕΛ να στείλει ξανά τα μηνύματά του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Χαϊδεύει» τον τίτλο στο WRC o Oζιέ

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη