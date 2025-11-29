Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό και έρευνα στο σωματείο του Απόλλωνα

Στη σύλληψη δύο προσώπων σε σχέση με τα προχθεσινά επεισόδια έξω από το σωματείο του Απόλλωνα προχώρησε η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία «στο πλαίσιο διερεύνησης των επεισοδίων που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο Σωματείο του Απόλλωνα στη Λεμεσό, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα της 27ης Νοεμβρίου ότι ομάδα προσώπων που έφεραν κουκούλες, μετέβησαν στο συγκεκριμένο Σωματείο όπου έριξαν κροτίδες και αυτοσχέδια εμπρηστικά αντικείμενα τύπου μολότοφ, ενώ συνεπλάκησαν με θαμώνες στο υποστατικό.

Κατά τη διαφυγή τους οι δράστες φέρονται να άναψαν φωτιά σε σκυβαλοδοχείο και να προκάλεσαν ζημιές σε δώδεκα αυτοκίνητα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε χθες στο συγκεκριμένο Σωματείο, στη βάση δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων, ανάμεσα στα οποία και μία ξύλινη λαβή γκασμά, μία ξύλινη λαβή σκούπας στην οποία είχε στερεωθεί μία σούβλα, γάντια, και ένα κράνος.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λεμεσού».