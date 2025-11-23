Αυγουστή: «Ένα ντέρμπι που το ήθελαν πολύ οι παίκτες, για σεμινάριο το δεύτερο γκολ»

Ένα πολύ καλό παιχνίδι, με δύναμη και πάθος από τις δύο ομάδες. Ελέγχαμε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και πετύχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ. Ήταν ένα ντέρμπι που το ήθελαν πολύ οι ποδοσφαιριστές, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Καταφέραμε όταν ήμασταν 11 εναντίον 11 να μην απειληθούμε. Άλλαξαν οι ισορροπίες μετά την κόκκινη, το δεύτερο γκολ ήταν για σεμινάριο. Ήταν κρίμα να μην πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Έρχεται ένα ντέρμπι από τα παλιά, δεν είναι πόλεμος αλλά ένα ντέρμπι με καλή ατμόσφαιρα. Είναι ένα Λεμεσιανό ντέρμπι το οποίο έχει καιρό να το ζήσουν οι δύο ομάδες. Να ευχαριστήσω τον κόσμο, θα αρχίσει και αυτός να πιστεύει στην ομάδα. Θα μπορούσαμε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να κερδίσουμε. Κάποιοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται τον χρόνο τους. Κερδίσαμε την Πάφο εκτός έδρας αλλά και τον Εθνικό Άχνας που δεν είχε ηττηθεί εντός έδρας. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, ο δρόμος είναι μακρύς και υπάρχουν αρκετά παιχνίδια. Τα ντέρμπι είναι ότι καλύτερο για κάθε προπονητή»