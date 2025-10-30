ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κωνσταντίνου: «Αν θέλουμε να ρεφάρουμε πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ»

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο Ε.Τ του Απόλλωνα αναφέρθηκε στη νίκη - πρόκριση επί της ΜΕΑΠ, το ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ αλλά και τα θέματα διαιτησίας. 

Διαβάστε όσα είπε: 

«Νομίζω δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πράγματα που μπορούμε να πούμε. Ήταν μια καλή προπόνηση για μας, με όλο το σεβασμό στη ΜΕΑΠ υπήρχε μεγάλη διαφορά ποιότητας. Έπαιξαν παίκτες που δεν είχαν αρκετά λεπτά συμμετοχής ή που προέρχονταν από τραυματισμό. Ήταν μια καλή ευκαιρία για να αξιολογηθεί σχεδόν όλο το ρόστερ».

Για Βρίκκη: «Ένας παίκτης που φαίνεται να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που του δίνει ο προπονητής. Αυτός που ξεχωρίζει στα τελευταία ματς είναι ο Σπόλιαριτς. Δίνει πάντα τον καλύτερο του εαυτό και τώρα που βρίσκει καλύτερο ρυθμό θα έχει περισσότερες ευκαιρίες από τον κ. Αυγουστή. Δεν είναι καινούργιος για μας, είναι έμπειρος πολύ ποιοτικός που μπορεί να δώσει αρκετές λύσεις».

Για Μπράουν: «Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, ακόμη να διαπιστωθεί τι έχει ο ποδοσφαιριστής».

Για ΑΕΚ: «Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι στη Λεμεσό. Απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Αν θέλουμε να ρεφάρουμε τις απώλειες με Υψωνα και Ολυμπιακό πρέπει αν κερδίσουμε τέτοιου είδους παιχνίδια».

Για ισοπαλία με Ολυμπιακό: «Μέσα από τέτοια ντέρμπι μπορούμε να καλύψουμε τις απώλειες. Βάσει απόδοσης εκτός ότι αδικήσαμε τον εαυτό μας σίγουρα δεν ήταν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Ήταν μια απ’ τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις, απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δεν είχαμε την απαιτούμε συγκέντρωση στα τελευταία δευτερόλεπτα».

Για Καστέλ και Μαλεκκίδη: «Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους. Μάρκοβιτς και Μπράουν είναι τιμωρημένοι».

Για τον κόσμο: «Άρχισε καλά η προπώληση, υπάρχουν ακόμη αρκετές μέρες μέχρι το παιχνίδι. Ευελπιστούμε ότι θα έχει τη συμπαράσταση αρκετών χιλιάδων οπαδών της».

Για τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Σιαμπουλή ότι δεν δικαιολογούνται τα παράπονα για τη διαιτησία: «Δεν θα ασχοληθώ με τον κ. Σιαμπουλή. Με τις δηλώσεις του Φανούρη δεν θα αλλάξει το σκηνικό. Αν θεωρεί ο κ. Σιαμπουλής ότι είναι έτσι τα πράγματα θα κριθεί κι αυτός απ’ το φίλαθλο κοινό, όπως και οι υπόλοιποι».

 

