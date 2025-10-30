Άτυχος αλλά προβληματίζει…

Τα πεπραγμένα του Μπασέλ Ζράντι από τη θητεία του στον Απόλλωνα ήταν γνωστά. Είχε δείξει καλά στοιχεία ο Λιβανέζος μέσος και στην ΑΕΛ, με την απόκτησή του, «επένδυαν» πολλά πάνω του. Όμως ο Οκτώβριος μας λέει αντίο και ο Ζράντι έπαιξε μόλις 58 λεπτά. Τα 30΄στη βαριά ήττα από τον Άρη και τα 28΄στο τελευταίο ματς με την Ε.Ν. Ύψωνα. Μπήκε ως αλλαγή στο 57΄και αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού στο 85ο λεπτό.

Είναι άτυχος αφού είχε μπει στα πιτς στα πρώτα στάδια της προετοιμασίας και πρόλαβε να είναι στον πάγκο στα πρώτα δύο ματς του πρωταθλήματος, χωρίς όμως να αγωνιστεί. Στη συνέχεια υπέστη θλάση στον δικέφαλο και έμεινε εκτός μέχρι το ματς με τον Άρη. Τώρα μπήκε ξανά στα πιτς και είναι ένα γεγονός που προβληματίζει άπαντες στην ΑΕΛ.

Είναι πολύ πιθανόν να χάσει το ματς της Κυριακής (02/11) με την Πάφος FC, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα επιστρέψει ξανά μετά τη νέα διακοπή. Αν και τίποτα δεν είναι σίγουρο, με βάση το ιατρικό του ιστορικό μέσα σε ένα τρίμηνο!