Μπορείτε να φανταστείτε έναν Αργεντινό να παίζει σε Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Βραζιλία;

Ο Αγκουστίν Ρόσι, βασικός συντελεστής της πορείας της Φλαμένγκο μέχρι τον τελικό του Copa Libertadores, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερης συζήτησης μετά την πρόκριση επί της Ράσινγκ. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας, που αγωνίζεται στη Φλαμένγκο από το 2023, κράτησε ανέπαφη την εστία του στη ρεβάνς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση χάρη στο 1-0 του πρώτου αγώνα.

Μετά το ματς, ο προπονητής της Φλαμένγκο, Φιλίπε Λουίς, ρωτήθηκε από Αργεντινό δημοσιογράφο για το ενδεχόμενο να πολιτογραφηθεί Βραζιλιάνος ο Ρόσι και να αγωνιστεί με τη «σελεσάο». Η απάντηση του Λουίς ήταν γεμάτη ειλικρίνεια και χιούμορ: «Φαντάζεστε έναν Αργεντινό να παίζει σε Μουντιάλ με τη Βραζιλία; Δεν το βλέπω (σ.σ. γέλια). Αλλά έχει επίπεδο. Ειλικρινά, δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ έναν Αργεντινό να φορά τη φανέλα της εθνικής μας. Αλλά φυσικά, έχει κάθε δικαίωμα να πολιτογραφηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρόσι, 30 ετών, διαθέτει ήδη ιταλικό διαβατήριο, γεγονός που του ανοίγει ενδεχομένως άλλες διεθνείς προοπτικές. Ωστόσο, η ιδέα να φορέσει τη φανέλα της Βραζιλίας φαίνεται να παραμένει… μακρινή.

sportfm.gr