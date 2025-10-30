ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπορείτε να φανταστείτε έναν Αργεντινό να παίζει σε Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Βραζιλία;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπορείτε να φανταστείτε έναν Αργεντινό να παίζει σε Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Βραζιλία;

Ο Αγκουστίν Ρόσι εντυπωσιάζει με τη Φλαμένγκο, αλλά η ιδέα να παίξει με τη Βραζιλία προκαλεί… γέλια!

Ο Αγκουστίν Ρόσι, βασικός συντελεστής της πορείας της Φλαμένγκο μέχρι τον τελικό του Copa Libertadores, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερης συζήτησης μετά την πρόκριση επί της Ράσινγκ. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας, που αγωνίζεται στη Φλαμένγκο από το 2023, κράτησε ανέπαφη την εστία του στη ρεβάνς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση χάρη στο 1-0 του πρώτου αγώνα.

 

Μετά το ματς, ο προπονητής της Φλαμένγκο, Φιλίπε Λουίς, ρωτήθηκε από Αργεντινό δημοσιογράφο για το ενδεχόμενο να πολιτογραφηθεί Βραζιλιάνος ο Ρόσι και να αγωνιστεί με τη «σελεσάο». Η απάντηση του Λουίς ήταν γεμάτη ειλικρίνεια και χιούμορ: «Φαντάζεστε έναν Αργεντινό να παίζει σε Μουντιάλ με τη Βραζιλία; Δεν το βλέπω (σ.σ. γέλια). Αλλά έχει επίπεδο. Ειλικρινά, δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ έναν Αργεντινό να φορά τη φανέλα της εθνικής μας. Αλλά φυσικά, έχει κάθε δικαίωμα να πολιτογραφηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρόσι, 30 ετών, διαθέτει ήδη ιταλικό διαβατήριο, γεγονός που του ανοίγει ενδεχομένως άλλες διεθνείς προοπτικές. Ωστόσο, η ιδέα να φορέσει τη φανέλα της Βραζιλίας φαίνεται να παραμένει… μακρινή.

 

sportfm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτζώκας: «Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να βελτιωθούν - Τότε περιμένουμε να επιστρέψει ο Έβανς»

EUROLEAGUE

|

Category image

Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για το φόνο Δημοσθένους

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στο προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους ο Σπαλέτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλαγή και λόγω Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπορείτε να φανταστείτε έναν Αργεντινό να παίζει σε Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Βραζιλία;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλικοί αγώνες με το Λουξεμβούργο στην Κύπρο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο χαρακτήρας του Frederick και η επιβλητικότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έτοιμος ο Πογκμπά για το ντεμπούτο του στη Μονακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Orange Shop οι Ντάλσιο και Νανού την ερχόμενη Κυριακή (2/11)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αμορίμ: «Δεν φοβάμαι καθόλου μήπως χάσω τη δουλειά μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτης της εβδομάδας ο Οζντόεφ!

Ελλάδα

|

Category image

Πρώτη φορά φέτος για τον Οτσόα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτός ο Ντουέ περίπου για ένα μήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα χρωστάει ακόμα για τον Ραφίνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Την έσωσε σε καθοριστικά σημεία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη