Έτοιμος ο Πογκμπά για το ντεμπούτο του στη Μονακό

Η μεγάλη επιστροφή του Πολ Πογκμπά πλησιάζει. Η Μονακό ανακοίνωσε στις αρχές της σεζόν την απόκτηση του Γάλλου μέσου, ο οποίος με αυτό τον τρόπο άφησε πίσω του την περιπέτεια των τελευταίων 2.5 ετών και είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στα γήπεδα. Η ομάδα του πριγκιπάτου απέκτησε τα δικαιώματα του Γάλλου σταρ, ο οποίος επιστρέφει στη δράση, μετά την τιμωρία που του είχε επιβληθεί λόγω χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

 

Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι διετούς διάρκειας, με τον 32χρονο μέσο, πρώην των Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να επιδιώκει να διασώσει την καριέρα του, βοηθώντας τους «Μονεγάσκους» να φανούν ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα της Ligue 1, αλλά και στο Champions League.

 

Ο τεχνικός της γαλλικής ομάδας, Σεμπαστιάν Ποκονόλι, μίλησε για την αγωνιστική κατάσταση του Πογκμπά και τόνισε πως δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του το Σάββατο στο εντός έδρας ματς κόντρα στην Παρί FC: 

 

«Ναι είναι πιθανό να παίξει το Σάββατο. Θα είναι σίγουρα στην αποστολή και μπορεί να παίξει. Είναι σε καλή κατάσταση και θα δούμε αν θα μπορέσει να κάνει το ντεμπούτο του μπροστά στους φιλάθλους μας», τόνισε σχετικά ο Βέλγος τεχνικός των «μονεγάσκων». Να σημειωθεί πως ο διάσημος άσος έχει ν' αγωνιστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023!

Διαβαστε ακομη