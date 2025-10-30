ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για το φόνο Δημοσθένους

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων - Ομογενείς από τη Γεωργία, αμφότεροι 28 χρονών, οι συλληφθέντες.

Σε δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη που αφορούν την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, προέβη την Πέμπτη η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες, 28 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης καθώς οι ελληνικές Αρχές είχαν στενή συνεργασία με την Κυπριακή Αστυνομία και διέθεταν πληροφορίες για το σημείου όπου πιθανόν να κρύβονταν.

Τι αναφέρουν τα ελλαδικά μέσα

Πρόκειται για δύο ομογενείς από τη Γεωργία, αμφότεροι γεννημένοι το 1997, ενώ η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών  ενταλμάτων σύλληψης.

Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν τις κινήσεις του επιχειρηματία, καθώς είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κυπριακή αστυνομία, οι δράστες ήταν δύο, επέβαιναν σε κλεμμένο βαν και μόλις ο 49χρονος βγήκε από την πόρτα του σπιτιού τον πυροβόλησαν.

Ο γιος του, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο. Ωστόσο, στη διαδρομή ο Δημοσθένους εξέπνευσε και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον αυτοκινητόδρομο και για αυτό αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι δολοφονήθηκε μέσα στο αμάξι του και δίπλα ήταν ο γιος του.

Οι δράστες της δολοφονίας είχαν διαφύγει από το σημείο και λίγα χιλιόμετρα μακριά έκαψαν το βαν.

Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν να επρόκειτο για επαγγελματίες εκτελεστές που είχαν αναλάβει συμβόλαιο θανάτου για λογαριασμό άλλων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πιθανότητα ο φόνος να είχε σχέση με τη στοιχηματική δραστηριότητα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες καθώς η «Καρμιώτισσα» βρέθηκε αρκετές φορές κάτω από έρευνα για στημένους αγώνες με τη διαβίβαση κόκκινων φακέλων από την UEFA.

 

