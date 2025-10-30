Ανέβασε στροφές ο Πελίστρι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέρος του προγράμματος της σημερινής (30/10) προπόνησης του Παναθηναϊκού ακολούθησε ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες έκαναν ατομικό και θεραπεία.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και ένα… ευχάριστο ξεκίνησε σήμερα (30/10) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Βόλο.

Και αυτό γιατί ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος της προπόνησης! Αντιθέτως, ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Τάσος Μπακασέτας, Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Μπόκος.

Ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω της θλάσης πρώτου βαθμού που τον ταλαιπωρεί στον δικέφαλο και Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική για να εκτιμηθεί ο τραυματισμός του.

Από εκεί και πέρα οι «πράσινοι», οι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του χθεσινού (29/10) νικηφόρου αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο έκαναν αποθεραπεία.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε μικρό χώρο.

 

 

