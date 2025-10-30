Μπαρτζώκας: «Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να βελτιωθούν - Τότε περιμένουμε να επιστρέψει ο Έβανς»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθειά του να βρει σταθερότητα και αμυντική ταυτότητα στη φετινή EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ενόψει κα της αυριανής (31/10) πολύ δύσκολης αναμέτρησης με την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο ΣΕΦ.. Ο Έλληνας τεχνικός, μετά την ήττα από τη Μονακό, στάθηκε στην ανάγκη για άμεση βελτίωση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, τονίζοντας ότι η πειθώ και η επιμονή του τεχνικού επιτελείου είναι καθοριστικές για την πρόοδο. «Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να το κάνουν», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αποφασιστικότητα του να επαναφέρει την ομάδα σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και πειθαρχίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Κίναν Έβανς, ο οποίος προπονείται ήδη με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να ενσωματωθεί πλήρως την επόμενη εβδομάδα, όταν το πρόγραμμα θα επιτρέψει περισσότερες ομαδικές προπονήσεις. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με τον Μπαρτζώκα να επισημαίνει ότι είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν και πως η συνοχή θα έρθει μέσα από τη δουλειά και την αφοσίωση όλων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Προφανώς πρέπει να κάναμε step up αμυντικό, ατομικά και ομαδικά. Ακόμη και χθες που δεν είχαμε καλό ποσοστό στο τρίποντο, εκτελέσαμε ανοργάνωτα και πήγαμε σε πολύ freelance παιχνίδι, σκοράραμε 88 πόντους. Ακόμη και στην επίθεση πρέπει να αρχίσεις από την πίσω πλευρά του γηπέδου για να βρεις αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και ρυθμό. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή το ταλέντο περισσεύει στις ομάδες της EuroLeague, αν ο αντίπαλος νιώσει άνετα, το πληρώνεις -όπως συνέβη χθες. Κάναμε ένα video με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει, συστηματικά και σχεδόν πάντα».

Για το πόσο επηρεάζει το βεβαρημένο πρόγραμμα τις ομάδες να κρατήσουν σε χαμηλά σκορ τους αντιπάλους τους:

«Με βάση την εμπειρία, που δεν είναι μεγάλη -είναι μικρή. Δηλαδή τώρα το βλέπουμε, έχουν διεξαχθεί μόνο επτά παιχνίδια. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό. Πράγματι συμβαίνει, καθώς δεν μπορείς να κάνεις αμυντική προπόνηση. Παίξαμε χθες και παίζουμε ξανά αύριο. Κάνεις μία προπόνηση, δεν μπορείς να βάλεις κανόνες στην άμυνα, δείχνεις ένα video και μετά είναι στη μεριά του παίκτη για να έχεις άμεση βελτίωση. Φυσικά έχει να κάνει και με την πειθώ του κάθε τεχνικού επιτελείου. Το λέω εδώ και καιρό, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δείχνοντας τα λάθη χθες και περιμένοντας τη μονή εβδομάδα για να κάνεις 2-3 προπονήσεις, αυτό είναι όλο. Και για εμάς και για όλες τις ομάδες».

Για το πόσο δύσκολο είναι να περάσει στους παίκτες ότι από την άμυνα πρέπει να αρχίσει ο Ολυμπιακός:

«Προφανώς για εμένα είναι δύσκολο, γιατί δεν το κατάφερα χθες. Οι παίκτες θέλουν να βάζουν καλάθια, αυτό τους κάνει χαρούμενους. Περισσεύει το επιθετικό ταλέντο, έχουν εκλείψει οι αμυντικοί στην EuroLeague. Η συνεισφορά των Φαλ και Παπανικολάου ήταν σημαντική. Είναι δουλειά μας να το βρούμε και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το βρούμε. Όλοι είναι θετικοί και όλοι πρέπει να ακολουθούν το πλάνο μου. Δεν έχουμε παίκτες που είναι αρνητές να ακολουθήσουν το πλάνο ή ό,τι χρειάζεται η ομάδα».

«Θέλω πάντα η ομάδα να παίζει όλοι μαζί. Μπορεί παίκτες να βάζουν 20-30 πόντους, αλλά αυτό θα το κάνουν μέσα από την ομάδα. Επίσης, θέλω από την ομάδα -μέσα από την ομάδα, όχι από την κοινή γνώμη- να εκτιμάται ακόμη και ο παίκτης που κάνει δύο plays. Πιστεύω θα το καταφέρουμε, γιατί και πέρυσι αργήσαμε να το πετύχουμε. Είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν και για τους παίκτες και για τους προπονητές. Ομάδες σαν τη Μονακό, που έχει μεγάλο ταλέντο, έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς και η Ρεάλ χειρότερο. Στο πλαίσιο αυτό, όσες λιγότερες απώλειες έχουμε, τόσο καλύτερο θα είναι. Είμαστε έτσι και έτσι προς το καλό, θα μπορούσαμε να έχουμε μία λιγότερη απώλεια εντός έδρας. Χθες δημιουργήσαμε ελάχιστα και δείξαμε στο video πόσες ευκαιρίες είχαμε και δεν το κάναμε. Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να το κάνουν».

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς:

«Έκανε προπόνηση κανονικά με αυτούς που δεν έπαιξαν πολύ με τη Μονακό. Αύριο δεν θα μπορεί να κάνει ομαδική προπόνηση, αναγκαστικά λόγω του παιχνιδιού. Το Σάββατο θα κάνουμε λίγα πράγματα που θα είναι μαζί μας. Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα. Όχι για το ματς με τον Ηρακλή -την επόμενη, που θα είναι μονή εβδομάδα, προκειμένου να κάνει 2-3 προπονήσεις και τότε θα δούμε».