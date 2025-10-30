Στο προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους ο Σπαλέτι

Η διοίκηση της Γιουβέντους αναμένεται σήμερα τελικά ν' ανακοινώσει την πρόσληψη του Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ιγκόρ Τούντορ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η «Γιούβε» έχει ήδη συμφωνήσει με τον πολύπειρο τεχνικό και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή της Ιταλίας, για συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027, με οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Η οριστική συμφωνία έγινε στη συνάντηση που είχε ο γενικός διευθυντής της Γιουβέντους, Ντάμιεν Κόμολι, με τον 66χρονο Τοσκανέζο προπονητή, ο οποίος σήμερα αναμένεται να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την «βέκια σινιόρα». Νωρίς το μεσημέρι μάλιστα ο Σπαλέτι έφθασε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στην Κοντινάσα για να υπογράψει το συμβόλαιο του και να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους «μπιανκονέρι».

Η ομάδα του Τορίνο βρίσκεται στην 8η θέση της Serie A και στο -6 από την κορυφή, ενώ στο Champions League έχει μόλις δύο βαθμούς έπειτα από τρεις αγωνιστικές και βρίσκεται στην 25η θέση της βαθμολογίας.