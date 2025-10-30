Παραμένουν υψηλές οι προσδοκίες

Οι προσδοκίες του κόσμου του ΑΠΟΕΛ, μετά τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, παραμένουν υψηλές. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλούν ακόμη και για τίτλο, ενώ οι λιγότερο αισιόδοξοι μιλούν για έξοδο στην Ευρώπη. Όλα αυτά λίγους μήνες μετά που σχεδόν όλοι μιλούσαν για αγώνα προς αποφυγή του υποβιβασμού! Και φαίνεται η καλή δουλειά που έγινε στον Αρχάγγελο από τον Πάμπλο Γκαρσία και τους συνεργάτες του. Αυτό που θα προσπαθήσει πολύ στη συνέχεια ο Ουρουγουανός τεχνικός, ξεκινώντας από το Σάββατο, εναντίον του Εθνικού Άχνας, είναι να αγωνίζεται το ίδιο καλά η ομάδα του σε ολόκληρο το 90λεπτο και όχι κατά διαστήματα, όπως έγινε στα δύο τελευταία παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Από αγωνιστικής πλευράς, σήμερα θα ξεκαθαρίσει αν θα γίνουν αλλαγές ή όχι και βασικά αν είναι σε θέση να ξεκινήσει ή όχι ο Μάγιερ, που ένιωσε σφίξιμο κόντρα στον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Τομάς που αποχώρησε με πόνους στα πόδια, περισσότερο ήταν από την υπερπροσπάθεια. Ο Μαϊόλι συνεχίζει να παραμένει εκτός, όπως και ο Μπαλντέ, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να είναι έτοιμος για αποστολή ο Αμπάνια!

Στο μεταξύ, για τη Βραζιλία αναχώρησε ο Φερνάντο Αλμέιδα και σε δύο εβδομάδες αναμένεται να επιστρέψει προκειμένου να έχουμε και το αποτέλεσμα για τους επενδυτές, αν και δεν υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει οτιδήποτε το θετικό.