Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

*Καταγγελία του Διαιτητή Ανδρέα Καντηλάφτη κατά του Μάριου Σοφοκλείδη Έφορο Ποδοσφαίρου του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες προς τον Α’ Βοηθό Διαιτητή και ειρωνεία στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/18.10.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Μάρκου κατά του Χρίστου Τρύφωνος Ποδοσφαιριστή του FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 που αποβλήθηκε για στέρηση καθαρής ευκαιρίας επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΠ Πολεμιδιών – FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022/18.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παντελή Λουκά κατά του Ανδρέα Αντωνίου Τεχνικού Διευθυντή της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε για μετά από προειδοποίηση από τον Α’ Βοηθό Διαιτητή την επόμενη φάση κινήθηκε με έντονο ύφος προς τον Α’ Βοηθό Διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/18.10.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Γεωργίου Κουμπάρη κατά του Χριστάκη Μούρου Τραυματιοφορέα του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ Χωριό Νήσου/19.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Πέτρου Ξυναρή κατά του Παρασκευά Καλλή Ποδοσφαιριστή του ΕΡΜΗ Αραδίππου που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, πήρε αντίπαλο ποδοσφαιριστή από τον λαιμό και τον έσπρωξε απειλώντας τον, στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/19.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία κατά της Ε.Ν. Παραλιμνίου για είσοδο στο χώρο των αποδυτηρίων ατόμων μετά το τέλος του αγώνα που δεν έφεραν κονκάρδα για τον χώρο και δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος κατά παράβαση των άρθρων 40-41 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΑΕΚ Λάρνακας/18.10.2025 (7η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΑΕΚ Λάρνακας/18.10.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/18.10.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ για καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 4 λεπτά και για καθυστέρηση έναρξης του β΄ ημιχρόνου κατά 4 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/19.10.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/19.10.2025 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού/19.10.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 3 λεπτά και για καθυστέρηση έναρξης του β΄ ημιχρόνου κατά 4 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού/19.10.2025 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/19.10.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/19.10.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/18.10.2025 (5η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑΣ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ/18.10.2025 (5η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β ΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ Χωριό Νήσου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/18.10.2025 (5η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΖ Ζακακίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/19.10.2025 (5η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας που είχε στόχο τον διαιτητή μετά την λήξη του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/19.10.2025 (5η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΠ Πολεμιδιών – FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022/18.10.2025 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΣΠΙΣ Πύλας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας/18.10.2025 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13-15 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/18.10.2025 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΕΡΜΗ Αραδίππου ότι κατά παράβαση του Κεφ. I Άρθρο 10 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων και την Προκήρυξη Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Β’ Κατηγορίας ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/19.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά τους ποδοσφαιριστές Γεώργιο Τσαρμαντίδη, Carl Lorenz Padberg, Ali Trawally Camara, Κωνσταντίνο Πετάη, Σόλωνα Παναγή, και Παρασκευά Καλλήκαι συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνταν να αγωνισθούν γιατί σύμφωνα με την πιο πάνω Προκήρυξη δικαιούνταν να αγωνισθούν μέχρι 5 ποδοσφαιριστές μεταξύ 19 και 22 ετών και αγωνίσθηκαν 6.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Β’ Κατηγορίας ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/19.10.2025 (4η αγωνιστική).

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Β’ Κατηγορίας ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/19.10.2025 (4η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Χαλκάνορα.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας/19.10.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Εθνικού. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ/19.10.2025 (5η Αγωνιστική).

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 4-0 υπέρ της ΑΠΕΑ.

*Διακοπέντας αγώνας Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου/19.10.2025 (3η Αγωνιστική).

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Σπάρτακου.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/19.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ερμή. Πρόστιμο στην ΠΑΕΕΚ.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U16 περιόδου 2025-2026 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/19.10.2025 (3η αγωνιστική) για την τύχη του.

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Σπάρτακου.

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας στον χώρο των αποδυτηρίων μετά το τέλος του αγώνα (ο οπαδός εισήλθε στα αποδυτήρια των διαιτητών με άγριες διαθέσεις και με άσχημο και επιθετικό τρόπο απειλούσε τους διαιτητές) κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/18.10.2025 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. ΘΟΙ Λακατάμιας – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/19.10.2025 (3η αγωνιστική) για την τύχη του.

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΠΑΕΕΚ.