Ομόνοια: Ανακοίνωσε την συνεργασία της με την FitSpo

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη χορηγικής συνεργασίας το brand για μπάρες πρωτεΐνης και λειτουργικά τρόφιμα, FitSpo!

Η συνεργασία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2025-26.Λίγα λόγια για το FitSpo

Στην FitSpo πιστεύουν ότι η καλή φυσική κατάσταση είναι βασικός παράγοντας για να είμαστε πιο υγιείς, πιο αποτελεσματικοί, να νιώθουμε καλύτερα και να έχουμε υψηλότερη αυτοεκτίμηση.Τα προϊόντα της δημιουργούνται για άτομα με ενεργό τρόπο ζωής που αναζητούν ισορροπημένη διατροφή χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει μπάρες και μπισκότα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, μπάρες ενέργειας και ένα μείγμα πρωτεϊνών.

Το FitSpo είναι η ιδανική επιλογή πριν ή μετά από μια προπόνηση, στο γραφείο ή εν κινήσει – όποτε χρειάζεστε μια γρήγορη, νόστιμη και θρεπτική ώθηση για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της ημέρας.

Instagram: fitspo_cyprusTik Tok: fitspo_cyprusB2B: https://petco.shopranos.eu/contactus

Καλωσορίζουμε το FitSpo στην ομάδα χορηγών μας και ευχόμαστε η συνεργασία μας να συνοδευτεί από επιτυχίες!