Η σπουδαία κίνηση της Ομόνοιας με υπογραφές παρουσία του Παπασταύρου

Ανακοίνωση από την Ομόνοια για το Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΠΑΣΥΚΑΦ. Αναλυτικά:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του OMONOIA FOUNDATION και του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) στα κεντρικά γραφεία του Πασυκαφ / Pasykaf στη Λευκωσία. Το Μνημόνιο Συνεργασίας εκφράζει την κοινή βούληση των δύο Μερών για συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» στην Πάφο.

Επιπλέον, με τη δυναμική και το εκτόπισμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά και την εξειδίκευση και πολυδιάστατη παρουσία του ΠΑΣΥΚΑΦ, δημιουργούνται οι προοπτικές για την υλοποίηση από κοινού δράσεων και ενεργειών για την άμεση και ουσιαστική ανακούφιση ασθενών και οικογενειών, αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Από πλευράς του OMONOIA Foundation το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο Πρόεδρος, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος στην αρχική του τοποθέτηση σημείωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή που θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τον ΠΑΣΥΚΑΦ με στόχο να ενισχύσουμε το αξιέπαινο έργο που επιτελεί και να συμβάλουμε στην ευρύτερη προσπάθεια για ανακούφιση και στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά και για ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα ευεργετικά οφέλη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης», ενώ ειδικά για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ», επεσήμανε: «Αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το Κέντρο και θέλουμε με τη συμβολή μας να βοηθήσουμε ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ακόμη πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες».

Ακολούθως, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε τα οφέλη από αυτή τη συνεργασία και έπλεξε το εγκώμιο στον ΠΑΣΥΚΑΦ για το έργο που επιτελεί: «Πέρα από τη δράση της στον αθλητισμό, η ΟΜΟΝΟΙΑ από ιδρύσεώς της στέκεται στο πλευρό της Κυπριακής κοινωνίας. Πλέον, με τη δημιουργία του OMONOIA Foundation, το κοινωνικό μας αποτύπωμα γίνεται ακόμη πιο έντονο και ουσιαστικό. Συνεργασίες όπως αυτή με τον ΠΑΣΥΚΑΦ μας ανοίγουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για να στηρίξουμε εμπράκτως συνανθρώπους μας που μας χρειάζονται στο πλευρό τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΑΣΥΚΑΦ και να τον συγχαρώ για την πολύτιμη προσφορά του στην κοινωνία της Κύπρου. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τις κοινές μας δράσεις και ενέργειες».

Τον ΠΑΣΥΚΑΦ εκπροσώπησε στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας η Δρ. Άννα Αχιλλεούδη, Πρόεδρος του Συνδέσμου, σημειώνοντας πως: «Με μεγάλη χαρά υπογράψαμε σήμερα το Μνημόνιο Συνεργασίας με το OMONOIA Foundation. Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς, καθώς ενισχύει τον κοινό μας στόχο: την υποστήριξη των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους. Η συνεργασία μας με το OMONOIA Foundation ανοίγει νέους δρόμους για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Κέντρου και την ανακούφιση των ασθενών και των οικογενειών τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το OMONOIA Foundation για τη στήριξη και τη δέσμευσή του στην κοινή μας αποστολή. Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το Κέντρο «Αρχάγγελος Μιχαήλ» θα συνεχίσει να προσφέρει ποιοτική, εξειδικευμένη και δωρεάν φροντίδα σε όσους τη χρειάζονται».

Το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ «Αρχάγγελος Μιχαήλ» προσφέρει δωρεάν εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, σε κάθε στάδιο της νόσου. Με 12 κλίνες και διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας με εξειδίκευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα, το Κέντρο παρέχει σωματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν, με σκοπό την ανακούφιση του πόνου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους.