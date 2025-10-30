Θύμισε τον παλιό καλό Απόλλωνα!

Εύκολο απόγευμα είχε χθες στη Λάρνακα (29/10) ο Απόλλωνας, καθώς επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-1 της ΜΕΑΠ και εξασφάλισε με άνεση την πρόκρισή του στο κύπελλο.

Αξιοσημείωτο είναι πως τα πέντε τέρματα σημειώθηκαν από ισάριθμους διαφορετικούς παίκτες, με τρεις εξ αυτών να βρίσκουν δίχτυα για πρώτη φορά φέτος με τη φανέλα της λεμεσιανής ομάδας (Μάρκοβιτς, Ντουντού, Λαμ).

Παράλληλα, αυτή ήταν και η πρώτη φορά στην τρίτη θητεία του Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο των «κυανόλευκων» που η ομάδα του πέτυχε πέντε γκολ σε ένα παιχνίδι.

