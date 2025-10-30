Ο Δημήτρης Δημητρίου παρουσιάζει το βιβλίο του «Με τους θεούς του Ολύμπου»!

Θέμα του 300 σελίδων βιβλίου, η συμμετοχή των πρωταθλητριών Κύπρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α Εθνικής, την περίοδο 1967-1974.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν οι ομάδες, Ολυμπιακός Λευκωσίας (3 φορές), ΑΕΛ, ΕΠΑ, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ. Η συμμετοχή διακόπηκε το 1974, μετά την Τουρκική εισβολή.

Η πώληση του βιβλίου θα ξεκινήσει παράλληλα με την παρουσίαση του.

Όλες οι εισπράξεις από τις πωλήσεις θα διατεθούν για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Μελών ΕΑΚ.