Ο Δημήτρης Δημητρίου παρουσιάζει το βιβλίο του «Με τους θεούς του Ολύμπου»!
Η ΕΑΚ και ο συνάδελφος Δημήτρης Δημητρίου, ανακοινωνουν την έκδοση του βιβλίου, «Με τους θεούς του Ολύμπου», το οποίο θα παρουσιαστεί στη Λευκωσία στις 19 Νοεμβριου, στο Μέγαρο της ΚΟΕ.
Θέμα του 300 σελίδων βιβλίου, η συμμετοχή των πρωταθλητριών Κύπρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α Εθνικής, την περίοδο 1967-1974.
Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν οι ομάδες, Ολυμπιακός Λευκωσίας (3 φορές), ΑΕΛ, ΕΠΑ, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ. Η συμμετοχή διακόπηκε το 1974, μετά την Τουρκική εισβολή.
Η πώληση του βιβλίου θα ξεκινήσει παράλληλα με την παρουσίαση του.
Όλες οι εισπράξεις από τις πωλήσεις θα διατεθούν για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Μελών ΕΑΚ.