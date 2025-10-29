ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυγουστή: «Μας ενδιαφέρει το κύπελλο, πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ»

Διαβάστε όσα είπε ο Σωφρόνης Αυγουστή μετά το τέλος του αγώνα κυπέλλου του Απόλλωνα με την ΜΕΑΠ και την πρόκριση (5-1) της ομάδας στην επόμενη φάση

«Είναι ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει πολύ το κύπελλο. Καταφέραμε και προηγηθήκαμε γρήγορα, χαλαρώσαμε λίγο, αλλά μετά σκοράραμε ξανά και χωρίς να έχουμε μεγάλες απώλειες. Ελπίζω και ο Μπράουν να είναι καλά και τώρα βλέπουμε την ΑΕΚ. Κάθε ματς είναι σημαντικό. Το σημερινό αποτέλεσμα μας έκανε να ξεχάσουμε το προηγούμενο ματς με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή, παίζουμε και στην έδρα μας, αλλά δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Θα είναι ένα παιχνίδι που θέλει υπομονή και τρέξιμο.»

 

 

 

Διαβαστε ακομη