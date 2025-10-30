Ο χαρακτήρας του Frederick και η επιβλητικότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δύο μεγάλοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στο πλαίσιο του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ΟΠΑΠ «Μιχάλης Κρασιάς». Τα φώτα στράφηκαν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, εκεί όπου το Frederick πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη (3-4), ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου επικράτησε άνετα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με 5-2.

Δραπέτευσε με διπλό το Frederick

Με χαρακτήρα και μεγάλα ψυχικά αποθέματα, το Frederick βρήκε τον τρόπο να… δραπετεύσει από τη Λευκωσία με τρίποντο στις καθυστερήσεις! Τα γκολ των Μαρτίνα (90’) και Θεοδοσίου (82’) υπέγραψαν την ολική ανατροπή, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ.

Το Frederick ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε νωρίς με τέρματα των Κκώστη (13’) και Κωνσταντίνου (17’). Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αντέδρασε εντυπωσιακά και μέσα σε οκτώ λεπτά έφερε τα πάνω κάτω, χάρη στα γκολ των Μπέη (50’), Κωνσταντόπουλου (55’) και Γεωργίου. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Frederick έδειξε μέταλλο νικητή, βρίσκοντας δύο καθοριστικά γκολ στο φινάλε και παίρνοντας ένα τρίποντο «χρυσάφι» ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Επιβλητικό το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σε… εύκολη υπόθεση μετέτρεψε το ντέρμπι απέναντι στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, επικρατώντας με 5-2. Οι παίκτες του Καλλινίκου επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και πήραν σαφές προβάδισμα ήδη από το πρώτο ημίχρονο.

Τα γκολ των Νυσσή (15’), Φλουρή (21’) και Χρυσοστόμου (29’) διαμόρφωσαν το 3-0 στο πρώτο μέρος, δίνοντας την ευκαιρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να διαχειριστεί τον ρυθμό του παιχνιδιού. Στην επανάληψη, οι Αλεξάνδρου (53’) και εκ νέου Νυσσής (62’) ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 5-0, πριν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μειώσει με τους Jude (58’) και Fakhoory (67’) για το τελικό 5-2.

Το πανεπιστημιακά πρωταθλήματα διεξάγονται με τη στήριξη του ΟΠΑΠ Κύπρου, του Χαραλαμπίδης Κρίστης και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Cablenet Sports.