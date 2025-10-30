Αλλαγή και λόγω Σένσι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η παρουσία της Ανόρθωσης κόντρα στον Άρη ήταν κάπως ενθαρρυντική.

Είχε καλύτερα πατήματα σε σχέση με άλλα ματς, έχοντας απέναντί της μάλιστα έναν ποιοτικό αντίπαλο. Παρ' όλο που για όγδοο ματς δεν μπόρεσε να γευτεί τη χαρά της νίκης.

Ένας ποδοσφαιριστής που είχε ενθαρρυντική παρουσία και έπαιξε ρόλο στην… αλλαγή ήταν ο Στέφανο Σένσι. Ο Ιταλός μέσος, που αποκτήθηκε λίγο πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος, στο δεύτερο του ματς ως βασικός, άρχισε να δείχνει κάποια από τα διαπιστευτήριά του και ο Τιμούρ Κετσπάγια ελπίζει πως θα βάλει το στίγμα του. 

Με παρουσία στην Ίντερ, δεν είναι τυχαίος παίκτης, φτάνει φυσικά να βοηθηθεί και από τους υπόλοιπους. Στο προσεχές ματς, με την Ε.Ν. Ύψωνα (02/11) στο «Αμμόχωστος», καλείται να πάρει την ομάδα στην πλάτη του ώστε η Ανόρθωση να πετύχει το διπλό, που τόσο πολύ έχει ανάγκη.

