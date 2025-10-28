Τα στημένα τον «πληγώνουν»

Ο τρόπος που χάθηκε το διπλό στη Λευκωσία, απέναντι στον Ολυμπιακό (2-2), έχει φέρει μεγάλη στενοχώρια στον Απόλλωνα, που ήταν κοντά στην τρίτη του σερί επιτυχία. Η εστία του παραβιάστηκε από δύο στημένα που αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη διαδρομή των οκτώ αγωνιστικών. Δέχθηκε ακόμη δύο με αυτόν τον τρόπο και ήταν και αυτά σε παιχνίδια που υπήρξαν απώλειες βαθμών. Απέναντι στον Άρη στην πρεμιέρα όπου έχασε με 3-1 (το πρώτο γκολ) και το δεύτερο γκολ με την Ε.Ν. Ύψωνα όπου, μετά από κόρνερ, έγινε διώξιμο και μετά νέα σέντρα για να σκοράρει ο αντίπαλος. Από τα δέκα λοιπόν που έχει δεχθεί σχεδόν τα μισά είναι από στημένα.

Παρατηρείται λοιπόν σοβαρή έλλειψη συγκέντρωσης, με τον Σωφρόνη Αυγουστή να προβληματίζεται έντονα καθώς ο Απόλλωνας διαθέτει ψηλά κορμιά για να αποφευχθούν τα γκολ.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, επιβάλλεται να κοιτάξει μπροστά και προέχει ο αυριανός αγώνας κυπέλλου με τη ΜΕΑΠ στο «Αμμόχωστος» όπου καλείται να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και να περάσει στους «16».