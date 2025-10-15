Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

Η πορεία της καριέρας του Γουίλι Σεμέδο εύκολα μπορούσε να γίνει μία καλοφτιαγμένη ιστορία για να εκδοθεί ένα ποδοσφαιρικό βιβλίο. Από τα ψηλά στα χαμηλά ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής, που ενδεχομένως όταν και ο ίδιος ξεκινούσε σε ηλικία 7-8 χρόνων στην ακαδημία της Αρκέιγ στο Παρίσι δεν περίμενε την εξέλιξη που θα έπαιρνε η καριέρα του. Σε ηλικία 31 ετών πλέον, ο Σεμέδο χρόνο με τον χρόνο γίνεται καλύτερος με τη φανέλα της Ομόνοιας, ενώ γίνεται καθοριστικός και για την Εθνική της χώρας του, καθώς το βράδυ της Δευτέρας σκόραρε ξανά ένα από τα γκολ στη νίκη επί της Εσουατίνι (3-0), που επιβεβαίωσε την πρώτη ιστορική συμμετοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Σεμέδο αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για την Ομόνοια και ένα από τα θέματα που φέρνει αγωνία στο στρατόπεδο των πρασίνων είναι κατά πόσον θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά στο «Ηλίας Πούλλος», καθώς το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε το καλοκαίρι του 2023 είναι ανάμεσα στα πολλά που εκπνέουν στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν.

Εξάλλου, τα στατιστικά του στην τρέχουσα σεζόν επιβεβαιώνουν το πόσο σημαντικός παίκτης είναι για την Ομόνοια ο Γουίλι Σεμέδο. Μέχρις στιγμής σε 13 εμφανίσεις, σε Κύπρο και Ευρώπη, μετράει εννέα γκολ (πέντε στο πρωτάθλημα και τέσσερα στα προκριματικά του Conference League) και τέσσερις ασίστ (τρεις στο πρωτάθλημα και μία στα προκριματικά του Conference League).

Γουστάρει Κύπρο

Θεωρείται δεδομένο ότι από πλευράς Ομόνοιας υπάρχει πρόθεση για να διατηρηθεί στο ρόστερ ο Σεμέδο και ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν θα φανεί κατά πόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τον ίδιο να συνεχίσει να φοράει τα πράσινα. Πάντως, με βάση και παλαιότερες δηλώσεις του, υπάρχει πρόθεση για να παραμείνει στο κυπριακό πρωτάθλημα. «Είχα πρότασεις από πολλές ομάδες, όμως πίστευα ότι ήταν ευκαιρία να επιστρέψω στην Κύπρο, που μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησα στην Κύπρο και θέλω να τελειώσω στην Κύπρο. Έτσι είμαι εγώ, η Κύπρος μου έδωσε ελπίδα και θέλω να τελειώσω εδώ», είχε πει πέρσι στην εκπομπή Προσωπογραφίες του OMONOIA TV για τη μεταγραφή του στην Πάφο FC το καλοκαίρι του 2021.

Στην παφιακή ομάδα είχε παραμείνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, οπότε και πήγε στην Αλ-Φαϊσάλι στη Σαουδική Αραβία. Δεν έμεινε όμως πολύ καιρό μακριά από το νησί και το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στο νησί και την Ομόνοια, δηλώνοντας για την απόφασή του: «Πρώτα από όλα ήθελα να επιστρέψω στην Κύπρο. Επίσης, όλοι γνωρίζουν την ιστορία αυτού του συλλόγου. Είναι μεγάλη ομάδα στην Κύπρο, ίσως η καλύτερη. Γι' αυτό τον λόγο ήθελα πολύ να έρθω στην Ομόνοια».

Θυμίζουμε ότι από το κυπριακό πρωτάθλημα είχε αρχίσει την επαγγελματική καριέρα του. Πριν από την άφιξή του στο νησί μας αγωνιζόταν στην όγδοη κατηγορία της Γαλλίας, μέχρι που ήρθε για δοκιμαστικά στην Αλκή. Ξεκίνησε μαζί της από την 4η κατηγορία, με πρώτο συμβόλαιο στα 500 ευρώ, ανέβηκαν μέχρι την 1η κατηγορία, με το όνομα του Σεμέδο να αρχίζει από τότε να συζητιέται έντονα στα ποδοσφαιρικά στέκια του νησιού και πλέον και του κόσμου...