Παναθηναϊκός: Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Τους παίρνουν πακέτο οι πράσινοι.

Η κούρσα των τελευταίων εβδομάδων έχει πλέον νέο νικητή!

Κι αυτό γιατί η ΠΑΕ Κηφισιά φαίνεται πως αποδέχεται την μεγάλη προσφορά του Παναθηναϊκού που κινήθηκε με μυστικότητα και έκανε πρόταση που δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί η ομάδα των βόρειων προαστίων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός με προσωπικές ενέργειες του Αλαφούζου προσέγγισε τον Ανδρέα Τετέι και τον Παύλο Παντελίδη, με στόχο να ισχυροποιήσει τον ελληνικό του κορμό άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα και παράλληλα έτρεξε και την πρόταση στην Κηφισιά.

Η Κηφισιά, έχοντας δεχθεί προτάσεις από όλους τους μεγάλους, άκουσε και τον Παναθηναϊκό, με την πρόταση του «Τριφυλλιού» να ικανοποιεί απόλυτα τον πρόεδρο της Χρήστο Πρίτσα. Η πρόταση αυτή ξεπερνά -μαζί με τα μπόνους- τα 3 εκατ. ευρώ.

Ο Ανδρέας Τετέι αποτελεί την αποκάλυψη του πρωταθλήματος και με τη φόρα που έχει πάρει δύσκολα θα είναι εκτός Εθνικής στις μελλοντικές υποχρεώσεις της. Όσον αφορά τον Παντελίδη, κλήθηκε πρόσφατα στις προπονήσεις της Εθνικής Ανδρών και είναι από τα μεγάλα πρότζεκτ στα άκρα.

Είναι μια ρελάνς από αυτές που συνηθίζεται να συμβαίνουν στο μεταγραφικό παζάρι καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανατρέπει τα δεδομένα που όλοι γνώριζαν λόγω των προβληματικών σχέσεων που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα με την Κηφισιά.

Ωστόσο η θέληση για την απόκτηση των δύο Ελλήνων άσων προσπέρασε οποιονδήποτε εγωισμό και οι «πράσινοι» έφτασαν σε μια μεγάλη μεταγραφική επιτυχία.

Όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα της ενσωμάτωσής τους στον Παναθηναϊκό, ο Τετέι θα ενταχθεί στο «Τριφύλλι» τον Ιανουάριο, ενώ ο Παντελίδης θα τον ακολουθήσει το ερχόμενο καλοκαίρι.

 

 

 

Ελλαδα

