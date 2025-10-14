ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν επιτρέπονται τα λάθη...

Δεν επιτρέπονται τα λάθη...

Στην τελική ευθεία θα μπει από αύριο η προετοιμασία του Απόλλωνα για την επανέναρξη της Cyprus League by Stoiximan που θα τον φέρει αντιμέτωπο με την Ομόνοια Αραδίππου, παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο στο «Αλφαμέγα» (19:00).

Ο Σωφρόνης Αυγουστή εστιάζει στην αγωνιστική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών ενόψει της αναμέτρησης με την ομάδα της Αραδίππου αφού πρόκειται για ένα παιχνίδι που δεν επιτρέπονται τα λάθη. Ο Κύπριος κόουτς επιχείρησε να αξιοποιήσει στο έπακρον το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος, δουλεύοντας τόσο στην τακτική όσο και στη βελτίωση του ρυθμού της ομάδας.

Η μέχρι τώρα πορεία των κυανόλευκων, οι οποίοι μετρούν τρεις νίκες και τρεις ήττες, κρίνεται ασταθής, με την ανάγκη για συνέπεια να είναι πλέον επιτακτική. Η αναμέτρηση απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου μπορεί να φαντάζει βατή, όμως αντιμετωπίζεται με απόλυτη σοβαρότητα, ώστε η ομάδα να μην απομακρυνθεί περισσότερο από την κορυφή.

Μετά το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου, ακολουθεί η εκτός έδρας δοκιμασία με τον Ολυμπιακό (25/10, 19:00), ενώ στο βάθος βρίσκεται το μεγάλο ραντεβού με την ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα» (02/11). Στόχος του Απόλλωνα είναι στα επόμενα παιχνίδια να φτάσει στον στόχο του και να καταφέρει να καλύψει το χαμένο έδαφος των βαθμολογικών απωλειών που είχε στο ξεκίνημα του μαραθωνίου.

Διαβαστε ακομη