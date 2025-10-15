Τσεχία: Απέλυσε τον Ιβάν Χάσεκ μετά την ταπεινωτική ήττα από τα Νησιά Φερόε!

Σε αναζήτηση ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται πλέον η εθνική ομάδα της Τσεχίας, η οποία και περνά πολύ δύσκολες στιγμές μετά την ταπεινωτική εκτός έδρας ήττα με σκορ 2-1 από τα Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης (15/10), η Η Εκτελεστική Επιτροπή της ομοσπονδίας αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του προέδρου, Ντέιβιντ Τρούντα, για την απόλυση του Ιβάν Χάσεκ από το «τιμόνι» της ομάδας!

Η ήττα ήταν τόσο οδυνηρή που όχι μόνο μείωσε σημαντικά τις πιθανότητες για την πρώτη θέση του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, αλλά, προκάλεσε μεγάλους τριγμούς στο εσωτερικό της εθνικής.

Έτσι λοιπόν, ο 62χρονος προπονητής... πλήρωσε το μάρμαρο της εμφάνισης κόντρα στη Νησιά Φερόε, αποχαιρετώντας την Τσεχία μετά από 1,5 χρόνο στον πάγκο της και 11 νίκες σε σύνολο 21 αγώνων (11-5-5).