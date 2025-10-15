Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Ανδρέα Καντηλάφτη κατά του Marko Dobrijevic Ποδοσφαιριστή της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι, σοβαρό ριψοκίνδυνο παίξιμο στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΑΕΖ Ζακακίου/04.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Σαββίδη κατά του Evora Nascimento Delmiro Ποδοσφαιριστή της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/05.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 46– 54 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κυπέλου COCA COLA 2025-2026 στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β΄ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/01.10.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου:

(α) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα που είχαν στόχο τον διαιτητή και τον Α βοηθό διαιτητή του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνου αντικειμένου (κροτίδα), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνου αντικειμένου (κροτίδα) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β΄ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/01.10.2025.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β΄ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΑΕΛ Λεμεσού/01.10.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στον 71 λεπτό του αγώνα που προκάλεσε αναταραχή στην κεντρική κερκίδα του σταδίου (δύο οπαδοί της ομάδας έσπασαν για 2 λεπτά τα περιοριστικά μέτρα που έλαβαν οι επιτηρητές του γηπέδου, κατευθύνθηκαν προς τον πάγκο της ομάδας του και απειλούσαν το τεχνικό επιτελείο της ομάδας τους γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των επιτηρητών για να επιστρέψουν στην θέση τους) κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα που είχε στόχο τον πάγκο και τον προπονητή της φιλοξενούσας ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β΄ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΑΕΛ Λεμεσού/01.10.2025.

*Καταγγελία κατά της Ε.Ν. Παραλιμνίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου/04.10.2025 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού/04.10.2025 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού/04.10.2025 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για καθυστέρηση έναρξης του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά 3 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί καπνογόνα) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου/04.10.2025 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του Yevgeny Savin Προέδρου της FREEDOM24 KRASAVA ENY για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα στο χώρο των αποδυτηρίων (εξερχόμενος από τα αποδυτήρια της ομάδας του έσπασε το διαφημιστικό πανό της φιλοξενούσας ομάδας) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ/05.10.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για ρίψη αντικειμένων στο 66 λεπτό του αγώνα προς τον αγωνιστικό χώρο, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκλήθηκαν μετά το τέλος του αγώνα από ποδοσφαιριστές και παράγοντες της ομάδας με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας (δημιουργήθηκε μεταξύ τους σύρραξη με αλληλοσπρωξίματα εντός του αγωνιστικού χώρου) γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των φρουρών ασφαλείας του σταδίου για την άμεση εκτόνωση της κατάστασης κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/05.10.2025 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού:

(α) για επεισόδια που προκλήθηκαν μετά το τέλος του αγώνα από ποδοσφαιριστές και παράγοντες της ομάδας με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούσας ομάδας (δημιουργήθηκε μεταξύ τους σύρραξη με αλληλοσπρωξίματα εντός του αγωνιστικού χώρου) γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των φρουρών ασφαλείας του σταδίου για την άμεση εκτόνωση της κατάστασης κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/05.10.2025 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΠΑΦΟΣ FC/05.10.2025 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΠΑΦΟΣ FC/05.10.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών γιατί δεν υπήρχαν παιδιά επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο (υπήρχε μόνο ένα), κατά παράβαση των άρθρων 45 – 53 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ Χωριό Νήσου/05.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΣΠΙΣ Πύλας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/04.10.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/04.10.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/04.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/04.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΕΠ Πολεμιδιών – Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ/04.10.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΕΠ. Πρόστιμο στον Αχυρώνα Ονήσιλο.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου – ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου/05.10.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Άδωνι. Πρόστιμο στην ΑΕΝ.

*Διακοπέντας αγώνας Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ Γερίου/05.10.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 18-0 υπέρ της ΑΣΠΙΣ.

*Διακοπείς αγώνας του Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ15 Leopards Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – THE ENGLISH SCHOOL/05.10.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 4-0 υπέρ του Ακρίτα.

*Καταγγελία κατά του Henning Stille Berg Προπονητή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας αναφορικά με δηλώσεις για τη διαιτησία στην δημοσιογραφική διάσκεψη μετά το τέλος του αγώνα ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ημερομηνίας 05/10/2025 οι οποίες:

Α. θίγουν ή μειώνουν το κύρος της διαιτησίας και/ή συγκεκριμένης διαιτησίας και/ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα διαιτητή και/ή άπτονται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα και/ή άπτονται φάσεων αγώνα και/ή αποφάσεων του διαιτητή σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα και/ή αγώνα που διεξήλθε στο παρελθόν και/ή δηλώσεις που προτρέπουν την Επιτροπή Διαιτησίας και/ή τον Διευθυντή για να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, αναφορικά με διαιτησία αγώνα ή θίγουν ή μειώνουν το κύρος των παρατηρητών και/ή συγκεκριμένου παρατηρητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα παρατηρητή και/ή άπτονται της βαθμολογίας που ο παρατηρητής και/ή γενικά του Φύλλου Αγώνα που συντάσσει ο παρατηρητής για συγκεκριμένο αγώνα, ή θίγουν ή μειώνουν το κύρος των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή άπτονται του έργου της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή του Διευθυντή της.

Β. θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγουν ή μειώνουν οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα. Αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

Γ. είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό

Απόφαση: Πρόστιμο.

κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4(ιστ)(i), (ii) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και των άρθρων 6 και 7 Κεφάλαιο ΧΧ Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026.

*Καταγγελία κατά:

(α) της Ε.Ν. ΘΟΙ Λακατάμιας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – Ε.Ν. ΘΟΙ Λακατάμιας/05.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά τους ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα το σωματείο δεν απέστειλε κατάλογο και ούτως ώστε οι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούντο να αγωνιστούν με βάση το άρθρο 13 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – Ε.Ν. ΘΟΙ Λακατάμιας/05.10.2025 (1η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 4-0 υπέρ της Ομόνοιας.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/05.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα το σωματείο δεν απέστειλε κατάλογο και ούτως ώστε οι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούντο να αγωνιστούν με βάση το άρθρο 13 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/05.10.2025 (1η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΠΑΕΕΚ.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, έξι ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου IX του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο τέσσερις ποδοσφαιριστές που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΑΕΛ Λεμεσού/01.10.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του Π.Ο. Ορμήδειας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Π.Ο. Ορμήδειας – ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς/05.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστές με βάση το άρθρο 10 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Π.Ο. Ορμήδειας – ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς/05.10.2025 (1η αγωνιστική).

*Ο αγώνας Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Π.Ο. Ορμήδειας – ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς/05.10.2025 (1η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 7-1 υπέρ του ΠΑΟΚ.

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U16 περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ/04.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο αυτό με βάση τα άρθρα 8-12 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U16 περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ/04.10.2025 (2η αγωνιστική).

*Ο αγώνας Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U16 περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ/04.10.2025 21η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 5-0 υπέρ της Ανόρθωσης.

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΣΩΜΑΤΕΙΟ PRO STARS/05.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστές που δεν ήταν δηλωμένοι στον κατάλογο με βάση το άρθρο 13 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΣΩΜΑΤΕΙΟ PRO STARS/05.10.2025 (2η αγωνιστική για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του PRO STARS.

*Καταγγελία κατά:

(α) της MANCHESTER FA ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ακαδημία Liverpool Άγιος Τύχωνας – MANCHESTER FA/05.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο με βάση το άρθρο 12 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ακαδημία Liverpool Άγιος Τύχωνας – MANCHESTER FA/05.10.2025 (1η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ακαδημίας Liverpool.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΕΘΝΙΚΟΥ Δευτέρας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ Χωριό Νήσου/05.10.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο με βάση το άρθρο 12 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ Χωριό Νήσου/05.10.2025 (1η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΜΕΑΠ.