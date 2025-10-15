Τεράστια επιτυχία για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη στο Τζούντο!

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο με ανακκοίνωσή της εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της για τη νέα μεγάλη διεθνή επιτυχία του πρωταθλητή μας Πέτρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος κατέκτησε την 1η θέση και το Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία -66 κιλά στο Panamerican Open 2025, που διεξήχθη στο Περού.

Ο Πέτρος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία με τέσσερις νίκες: Στον πρώτο αγώνα επικράτησε του Colin Taylor από τον Καναδά. Στον δεύτερο αγώνα (προημιτελικό) νίκησε τον Sobrinho Wallace από τη Βραζιλία. Στον ημιτελικό κέρδισε τον Fregiaro Ignacio από την Αργεντινή. Στον τελικό επικράτησε με ιππόν (νοκ άουτ) του Kat Joshua από την Αυστραλία, αθλητή με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί δικαίωση της αφοσίωσης, της επιμονής και του ταλέντου του Πέτρου, ο οποίος έχει ήδη σημαντική εμπειρία με κατάκτηση χάλκινου μεταλλίου σε Grand Prix, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει σταθερή παρουσία σε κορυφαίες διοργανώσεις, όπως η 5η θέση στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στη Γερμανία, και η 5η θέση στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στην Αγγλία.

Η σπουδαία αυτή νίκη του προσφέρει 100 πολύτιμους βαθμούς στην Παγκόσμια Κατάταξη, ενισχύοντας τη θέση του στη νέα του κατηγορία και ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά το κυπριακό Τζούντο στα διεθνή τατάμι.

Η Ομοσπονδία εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Λαυρέντη Αλεξανίδη, για την πολύτιμη καθοδήγηση και στήριξή του, που αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα αυτής της μεγάλης επιτυχίας.