ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεράστια επιτυχία για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη στο Τζούντο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τεράστια επιτυχία για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη στο Τζούντο!

Ο Πέτρος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία με τέσσερις νίκες.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο με ανακκοίνωσή της εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της για τη νέα μεγάλη διεθνή επιτυχία του πρωταθλητή μας Πέτρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος κατέκτησε την 1η θέση και το Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία -66 κιλά στο Panamerican Open 2025, που διεξήχθη στο Περού.

Ο Πέτρος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία με τέσσερις νίκες: Στον πρώτο αγώνα επικράτησε του Colin Taylor από τον Καναδά. Στον δεύτερο αγώνα (προημιτελικό) νίκησε τον Sobrinho Wallace από τη Βραζιλία. Στον ημιτελικό κέρδισε τον Fregiaro Ignacio από την Αργεντινή. Στον τελικό επικράτησε με ιππόν (νοκ άουτ) του Kat Joshua από την Αυστραλία, αθλητή με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί δικαίωση της αφοσίωσης, της επιμονής και του ταλέντου του Πέτρου, ο οποίος έχει ήδη σημαντική εμπειρία με κατάκτηση χάλκινου μεταλλίου σε Grand Prix, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει σταθερή παρουσία σε κορυφαίες διοργανώσεις, όπως η 5η θέση στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στη Γερμανία, και η 5η θέση στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στην Αγγλία.

Η σπουδαία αυτή νίκη του προσφέρει 100 πολύτιμους βαθμούς στην Παγκόσμια Κατάταξη, ενισχύοντας τη θέση του στη νέα του κατηγορία και ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά το κυπριακό Τζούντο στα διεθνή τατάμι.

Η Ομοσπονδία εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Λαυρέντη Αλεξανίδη, για την πολύτιμη καθοδήγηση και στήριξή του, που αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα αυτής της μεγάλης επιτυχίας.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tuttosport: Η τελική λίστα των 25 υποψηφίων για το Golden Boy 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο διαιτητής που ορίστηκε στο ενακτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη