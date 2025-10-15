Ο διαιτητής που ορίστηκε στο ενακτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τον «άρχοντα» της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακιδης»
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθεί αύριο 17 Οκτωβρίου η ώρα 19:00.
Πάφος FC - Εθνικός Άχνας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Χριστού Κωνσταντίνος
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης