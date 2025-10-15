ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου - Όλοι οι αγώνες με τηλεοπτική μετάδοση

Αναλυτικά το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος, με όλους τους αγώνες να καλύπτονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία θα διεξαχθεί την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και το διήμερο 28-29/10, με όλους τους αγώνες να μεταδίδονται τηλεοπτικά.

Την αυλαία θα ανοίξει το ματς του ΟΦΗ με τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο, με την πρώτη μέρα να έχει τρεις αγώνες. Το κυρίως πιάτο είναι την Τετάρτη (29/10) με έξι αγώνες. Η Ηλιούπολη υποδέχεται την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός τον Βόλο, ο Ατρόμητος τον Παναθηναϊκό, ενώ το πρόγραμμα κλείνει το ΠΑΟΚ-ΑΕΛ Novibet στην Τούμπα.

Αναλυτικά:

Τρίτη (28/10)

16:00: ΟΦΗ-Ηρακλής

18:00: Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου

20:00: Κηφισιά-Athens Kallithea

 

Τετάρτη (29/10)

15:00: Αιγάλεω-Άρης

15:30: Ηλιούπολη-ΑΕΚ

17:30: Ολυμπιακός-Βόλος

18:30: Λεβαδειακός-Asteras AKTOR

19:30: Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

21:30: ΠΑΟΚ-ΑΕΛ Novibet

Πηγή: sport-fm.gr

 

