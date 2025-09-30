ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξανά πίεση και… μουρμούρα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Ξανά πίεση και… μουρμούρα

Δεν πίεσε, δεν αντέδρασε, δεν απείλησε και δίκαια ο Απόλλωνας γνώρισε την τρίτη ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα.  Η ομάδα της Λεμεσού παρουσίασε φανερή αδυναμία στην επιθετική ανάπτυξη, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, όπου αγωνίστηκε παθητικά και έδωσε τον έλεγχο στον αντίπαλο.

 Ο Σωφρόνης Αυγουστή παραδέχθηκε πως τόσο η τακτική προσέγγιση όσο και οι αλλαγές θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικές. Με έξι βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές, η εικόνα δεν συνάδει με τις φιλοδοξίες ενός Απόλλωνα που ξεκίνησε τη χρονιά με βλέψεις καλύτερες από τις προηγούμενες χρονιές.

Το αποτυχημένο αποτέλεσμα αυξάνει ξανά την πίεση σε όλους και το επόμενο παιχνίδι, απέναντι στον Ακρίτα (04/10 19:00), είναι πολύ σημαντικό και συμβιβάζεται μονάχα με διπλό. Ο ίδιος ο τεχνικός των κυανολεύκων χαρακτήρισε την αναμέτρηση «must win», αντιλαμβανόμενος τη σημασία της νίκης, τόσο σε βαθμολογικό επίπεδο όσο και κυρίως για την αναπτέρωση του ηθικού της ομάδας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεκάθαρη στήριξη στους Κύπριους διαιτητές από Λοϊζίδη και Νταμάτο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κογουάι Λέοναρντ: «Καμία παρατυπία στο συμβόλαιό μου»

NBA

|

Category image

Ξανά πίεση και… μουρμούρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές Αποδόσεις στο UCL

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει για το θαύμα κόντρα στην Μπάγερν η Πάφος FC με €30 ΔΩΡΕΑΝ Στοίχημα στη Fonbet

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάμπος: «Θα ήταν τιμή να επιστρέψω στην ΑΕΛ, δεν τέθηκε διαφωνία στο οικονομικό»

ΑΕΛ

|

Category image

Bγήκε το φιρμάνι για τον Κάναντι, πάει για τον επόμενο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μας έδειξε στα χαμηλά, τώρα ώρα... για ψηλά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντράπηκε και η ντροπή!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η υπέρτατη πρόκληση του O3 Οlympus Man Triathlon επιστρέφει στις 8 Νοεμβρίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Να… ταρακουνήσει την Ευρώπη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ώρα για... αντεπίθεση με Ούγκο Μαρτίνς!

ΑΕΛ

|

Category image

Για ιδανικό ξεκίνημα κόντρα στη Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Επιστροφή Μουρίνιο στο Λονδίνο - Όλο το πρόγραμμα του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aρχή στη νέα σεζόν της Ευρωλίγκα κόντρα στη Μπάγερν για τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη