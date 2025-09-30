Ξανά πίεση και… μουρμούρα

Δεν πίεσε, δεν αντέδρασε, δεν απείλησε και δίκαια ο Απόλλωνας γνώρισε την τρίτη ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Λεμεσού παρουσίασε φανερή αδυναμία στην επιθετική ανάπτυξη, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, όπου αγωνίστηκε παθητικά και έδωσε τον έλεγχο στον αντίπαλο.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή παραδέχθηκε πως τόσο η τακτική προσέγγιση όσο και οι αλλαγές θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικές. Με έξι βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές, η εικόνα δεν συνάδει με τις φιλοδοξίες ενός Απόλλωνα που ξεκίνησε τη χρονιά με βλέψεις καλύτερες από τις προηγούμενες χρονιές.

Το αποτυχημένο αποτέλεσμα αυξάνει ξανά την πίεση σε όλους και το επόμενο παιχνίδι, απέναντι στον Ακρίτα (04/10 19:00), είναι πολύ σημαντικό και συμβιβάζεται μονάχα με διπλό. Ο ίδιος ο τεχνικός των κυανολεύκων χαρακτήρισε την αναμέτρηση «must win», αντιλαμβανόμενος τη σημασία της νίκης, τόσο σε βαθμολογικό επίπεδο όσο και κυρίως για την αναπτέρωση του ηθικού της ομάδας.