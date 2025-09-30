ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Πάφος–Μπάγερν Μονάχου

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Πάφος υποδέχεται απόψε στις 22:00 στο «Αλφαμέγα» την Μπάγερν Μονάχου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη της Πάφου προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 16.50, η ισοπαλία στα 7.40, ενώ η επικράτηση των Βαυαρών βρίσκεται στο 1.17. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.02, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 2.15.

Παράλληλα, το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με κεφαλιά έχει απόδοση 5.40, το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι προσφέρεται στα 3.35, ο καταλογισμός πέναλτι στα 2.67 και η ύπαρξη τουλάχιστον ενός δοκαριού στο 1.80. Τέλος, το να μπει γκολ πριν το 10ο λεπτό της αναμέτρησης προσφέρεται σε απόδοση 3.45.

Με τη Stoiximan, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με Ανταγωνιστικές Αποδόσεις που κρατούν αμείωτο το πάθος μέχρι το τελευταίο λεπτό.

