Νέο πρόβλημα στην Ανόρθωση, ξανά άτυχος ο Μιχάλης Ιωάννου

Νέα ατυχία προκύπτει στην Ανόρθωση καθώς εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα αναμένεται να μείνει ο Μιχάλης Ιωάννου.

Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Κύπριος διεθνής έδειξαν πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, πρόβλημα που τον κράτησε αρκετές φορές εκτός δράσης.

Ο Ιωάννου αναμένεται να μεταβεί στο εξωτερικό προκειμένου να γίνει άλλη μία γνωμάτευση και είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Τιμούρ Κετσπάγια θα χάσει για αρκετούς μήνες ένα βασικό ποδοσφαιριστή.