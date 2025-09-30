Νέο πρόβλημα στην Ανόρθωση, ξανά άτυχος ο Μιχάλης Ιωάννου
Αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα πέραν των δύο μηνών
Νέα ατυχία προκύπτει στην Ανόρθωση καθώς εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα αναμένεται να μείνει ο Μιχάλης Ιωάννου.
Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Κύπριος διεθνής έδειξαν πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, πρόβλημα που τον κράτησε αρκετές φορές εκτός δράσης.
Ο Ιωάννου αναμένεται να μεταβεί στο εξωτερικό προκειμένου να γίνει άλλη μία γνωμάτευση και είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Τιμούρ Κετσπάγια θα χάσει για αρκετούς μήνες ένα βασικό ποδοσφαιριστή.