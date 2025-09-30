Η υπέρτατη πρόκληση του O3 Οlympus Man Triathlon επιστρέφει στις 8 Νοεμβρίου

Έχοντας κλείσει ήδη μία δεκαετία από τον καιρό που διεξάχθηκε για πρώτη φορά, το O3 Οlympus Man Triathlon, το οποίο πραγματοποιείται από την Activate Cyprus, επιστρέφει φέτος στις 8 Νοεμβρίου 2025 με ξεχωριστή αίγλη, όντας ένας από τους πέντε σταθμούς για τριαθλητές που θέλουν να μπουν στο Hall of Fame του Extreme Triathlon Series 0.5.

Οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στον αγώνα της Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα από τα πέντε μετάλλια συμμετοχής που απαιτούνται σε βάθος τριετίας ώστε να αποκτήσουν το έπαθλο του Extreme Triathlon Series 0.5, μέλος του οποίου εντάχθηκε από τη φετινή χρονιά το O3 ΟlympusMan Triathlon.

Πέραν του αγώνα στο νησί μας, στη λίστα συγκαταλέγονται οι αγώνες Saharaman (Αλγερία), Pirene Xtreme Triathlon (Ισπανία), Estrela Xtreme Triathlon (Πορτογαλία) και Knysna Extreme Triathlon (Νότιος Αφρική).

Το O3 Οlympus Man Triathlon ελκύει κάθε χρόνο λάτρεις του τριάθλου έχοντας ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα που ενώνει τη φυσική πρόκληση με την ανθρώπινη αντοχή, μετατρέποντας το κυπριακό τοπίο σε αρένα υπέρβασης.

Κάθε χρονιά το O3 Olympus Man γίνεται σημείο αναφοράς, τόσο για Κύπριους, όσο και για αθλητές από το εξωτερικό που αναζητούν ακραίες προκλήσεις σε ξεχωριστά και μοναδικά τοπία.

Ο αγώνας ξεκινάει από τις ακτές της Πάφου και καταλήγει στην ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, τον Όλυμπο, σε υψόμετρο 1.952μ. Οι αθλητές θα ξεκινήσουν από τη θάλασσα της Πάφου (περιοχή Μπάνια) κάνοντας 1,9χλμ, ενώ έπειτα θα κληθούν να κάνουν ποδήλατο για 84χλμ, δια μέσου διάφορων γραφικών χωριών του νησιού όπως τα Νικόκλεια, οι Κάτω Πλάτρες και ο Πρόδρομος, προτού ολοκληρώσουν την πορεία τους με τρέξιμο 21χλμ στα μονοπάτια του Τροόδους.

Φυσικά, για τους πιο σκληροπυρηνικούς αθλητές, την ίδια ημέρα, θα γίνει και ο πιο απαιτητικός αγώνας, O3 Xtreme Olympus Man, στον οποίο οι αποστάσεις είναι διπλάσιες σε κάθε άθλημα. Συγκεκριμένα, θα κάνουν 3.8χλμ κολυμπώντας, 178χλμ με το ποδήλατο και 43χλμ τρέχοντας.

Τελευταία ημέρα για δήλωση συμμετοχής στο O3 Xtreme Olympus Man είναι η 30η Σεπτεμβρίου, ενώ για το O3 Οlympus Man υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

Το Ο3 Olympus Man στηρίζουν η ΕΤΑΠ Τροόδους, η ΕΤΑΠ Πάφου, ο Δήμος Πάφου, η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες για το O3 OlympusMan στο https://www.activatecyprus.com/triathlon-events .