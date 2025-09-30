ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η υπέρτατη πρόκληση του O3 Οlympus Man Triathlon επιστρέφει στις 8 Νοεμβρίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η υπέρτατη πρόκληση του O3 Οlympus Man Triathlon επιστρέφει στις 8 Νοεμβρίου

Έχοντας κλείσει ήδη μία δεκαετία από τον καιρό που διεξάχθηκε για πρώτη φορά, το O3 Οlympus Man Triathlon, το οποίο πραγματοποιείται από την Activate Cyprus, επιστρέφει φέτος στις 8 Νοεμβρίου 2025 με ξεχωριστή αίγλη, όντας ένας από τους πέντε σταθμούς για τριαθλητές που θέλουν να μπουν στο Hall of Fame του Extreme Triathlon Series 0.5.

Οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στον αγώνα της Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα από τα πέντε μετάλλια συμμετοχής που απαιτούνται σε βάθος τριετίας ώστε να αποκτήσουν το έπαθλο του Extreme Triathlon Series 0.5, μέλος του οποίου εντάχθηκε από τη φετινή χρονιά το O3 ΟlympusMan Triathlon.

Πέραν του αγώνα στο νησί μας, στη λίστα συγκαταλέγονται οι αγώνες Saharaman (Αλγερία), Pirene Xtreme Triathlon (Ισπανία), Estrela Xtreme Triathlon (Πορτογαλία) και Knysna Extreme Triathlon (Νότιος Αφρική).

Το O3 Οlympus Man Triathlon ελκύει κάθε χρόνο λάτρεις του τριάθλου έχοντας ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα που ενώνει τη φυσική πρόκληση με την ανθρώπινη αντοχή, μετατρέποντας το κυπριακό τοπίο σε αρένα υπέρβασης. 

Κάθε χρονιά το O3 Olympus Man γίνεται σημείο αναφοράς, τόσο για Κύπριους, όσο και για αθλητές από το εξωτερικό που αναζητούν ακραίες προκλήσεις σε ξεχωριστά και μοναδικά τοπία.

Ο αγώνας ξεκινάει από τις ακτές της Πάφου και καταλήγει στην ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, τον Όλυμπο, σε υψόμετρο 1.952μ. Οι αθλητές θα ξεκινήσουν από τη θάλασσα της Πάφου (περιοχή Μπάνια) κάνοντας 1,9χλμ, ενώ έπειτα θα κληθούν να κάνουν ποδήλατο για 84χλμ, δια μέσου διάφορων γραφικών χωριών του νησιού όπως τα Νικόκλεια, οι Κάτω Πλάτρες και ο Πρόδρομος, προτού ολοκληρώσουν την πορεία τους με τρέξιμο 21χλμ στα μονοπάτια του Τροόδους.

Φυσικά, για τους πιο σκληροπυρηνικούς αθλητές, την ίδια ημέρα, θα γίνει και ο πιο απαιτητικός αγώνας, O3 Xtreme Olympus Man, στον οποίο οι αποστάσεις είναι διπλάσιες σε κάθε άθλημα. Συγκεκριμένα, θα κάνουν 3.8χλμ κολυμπώντας, 178χλμ με το ποδήλατο και 43χλμ τρέχοντας.

Τελευταία ημέρα για δήλωση συμμετοχής στο O3 Xtreme Olympus Man είναι η 30η Σεπτεμβρίου, ενώ για το O3 Οlympus Man υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

Το Ο3 Olympus Man στηρίζουν η ΕΤΑΠ Τροόδους, η ΕΤΑΠ Πάφου, ο Δήμος Πάφου, η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες για το O3 OlympusMan στο https://www.activatecyprus.com/triathlon-events .

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ κράτησαν ξύπνιους τους παίκτες της Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμίνι» το ΓΣΠ με Μάιντς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεν βλέπω τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω καν τι ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ευκαιρία του, η ευκαιρία της ΑΕΛ...

ΑΕΛ

|

Category image

Ημέρα της έδρας στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Νέων Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πέντε ομάδες στους έξι βαθμούς (Νέοι Γ' Κατηγορίας)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μαγκιά του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι πεντάρες του τρέλαναν για τα καλά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Κάρικ είναι έτοιμος να αναλάβει χρέη… πυροσβέστη, εάν απολυθεί ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πικρή, αλλά είναι η αλήθεια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ήττα για την Κ19 της Πάφου από την Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίρνει Βίκτορ Κοβαλένκο ο Άρης!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοινώνεται ο Ζαχαρίου!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε Ανθίμου η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει να στεφθεί πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη