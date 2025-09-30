ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ειδικές Αποδόσεις στο UCL

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ειδικές Αποδόσεις στο UCL

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Συνεχίζεται απόψε η δράση της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, και η Stoiximan προσφέρει ειδικές αποδόσεις σε όλες τις αναμετρήσεις. Από ελληνικής πλευράς, ο Ολυμπιακός Πειραιώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άρσεναλ στο Λονδίνο στις 22:00. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.28 για νίκη των Άγγλων, 5.70 για ισοπαλία και 10.25 για επικράτηση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν ειδικά στοιχήματα, όπως το να μπουν περισσότερα από 3,5 γκολ στον αγώνα με απόδοση 2.37, ή να λήξει το πρώτο ημίχρονο ισόπαλο με απόδοση 2.60. Η Stoiximan προσφέρει επίσης 14.50 για το πρώτο γκολ με φάουλ και 2.80 για τον καταλογισμό πέναλτι.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν, που αρχίζει επίσης στις 22:00. Η Stoiximan δίνει απόδοση 1.95 στη νίκη των Ισπανών, 4.05 στην ισοπαλία και 3.40 στη νίκη των Γάλλων, ενώ οι επιλογές για ειδικά στοιχήματα περιλαμβάνουν το να μπουν περισσότερα από 4,5 γκολ με απόδοση 2.92 και το σκορ 2-2 οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι με απόδοση 4.15.

Η Stoiximan συνεχίζει να εμπλουτίζει την εμπειρία των παικτών με ειδικές αποδόσεις και πολλές επιλογές για κάθε αναμέτρηση, φέρνοντας το Champions League πιο κοντά στους φίλους του στοιχήματος.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεκάθαρη στήριξη στους Κύπριους διαιτητές από Λοϊζίδη και Νταμάτο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κογουάι Λέοναρντ: «Καμία παρατυπία στο συμβόλαιό μου»

NBA

|

Category image

Ξανά πίεση και… μουρμούρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές Αποδόσεις στο UCL

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει για το θαύμα κόντρα στην Μπάγερν η Πάφος FC με €30 ΔΩΡΕΑΝ Στοίχημα στη Fonbet

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάμπος: «Θα ήταν τιμή να επιστρέψω στην ΑΕΛ, δεν τέθηκε διαφωνία στο οικονομικό»

ΑΕΛ

|

Category image

Bγήκε το φιρμάνι για τον Κάναντι, πάει για τον επόμενο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μας έδειξε στα χαμηλά, τώρα ώρα... για ψηλά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντράπηκε και η ντροπή!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η υπέρτατη πρόκληση του O3 Οlympus Man Triathlon επιστρέφει στις 8 Νοεμβρίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Να… ταρακουνήσει την Ευρώπη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ώρα για... αντεπίθεση με Ούγκο Μαρτίνς!

ΑΕΛ

|

Category image

Για ιδανικό ξεκίνημα κόντρα στη Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Επιστροφή Μουρίνιο στο Λονδίνο - Όλο το πρόγραμμα του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aρχή στη νέα σεζόν της Ευρωλίγκα κόντρα στη Μπάγερν για τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη